Sofortüberweisungen ermöglichen es Bankkunden in Deutschland, innerhalb von zehn Sekunden Geld auch außerhalb der Geschäftszeiten zu überweisen und gutgeschrieben zu bekommen. Künftig soll dieser Service auch europaweit möglich werden

Bankkunden in Deutschland bleibt für schnelle Geldtransfers in und aus EU-Ländern bisher oft nur die Nutzung von Zahlungsdienstleistern wie PayPal. Das bedeutet aber, dass bei der Geldübertragung außereuropäische Dienstleister an Transaktionsvorgängen mitverdienen, diese Daten einsehen und verarbeiten.



Verbraucher sollen deshalb nach Willen der EU-Mitgliedstaaten künftig unionsweit innerhalb von Sekunden Geld in Euro ohne Mehrkosten überweisen können. Angestrebt wird, dass Kreditinstitute, die bieten, auch Sofortüberweisungen in Euro anbieten müssen. Sollten dafür Gebühren fällig werden, dürften diese nicht höher ausfallen als Kosten, die für Standardüberweisungen fällig werden.

Lesen Sie auch: Bargeldzahlungen - wird bald eine Obergrenze eingeführt?

Diese schnell Zahlungsmöglichkeit soll künftig nicht nur innerhalb des gleichen Landes möglich sein, sondern auch zwischen allen 27 EU-Staaten sowie für Norwegen, Island und Liechtenstein etabliert werden.Dabei dürften die neuen Regeln in den EU-Ländern, die den Euro verwenden, schneller umgesetzt werden. Für Banken oder andere Zahlungs- dienstleister außerhalb des Euroraums wird es demnach eine gestaffelte Umsetzungszeit geben.Bevor die neuen Vorschriften in Kraft treten können, müssen die EU-Staaten noch einen Kompromiss mit dem Europaparlament verhandeln.



Lesen Sie weiter: Neues Urteil: Sind Strafzinsen für Girokonten-Guthaben erlaubt?