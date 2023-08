Der Spezialist für Solarkraftwerke baut seine Kapazitäten kontinuierlich aus. Weil die Erträge 2023 fallen werden, verlor die Aktie. Sie hat nun mindestens 50 Prozent Potenzial

Besser als 2022 wird es erst einmal nicht werden. Die Solar-Aktie profitierte vergangenes Jahr von hohen Strompreisen. Der Umsatz sprang um über die Hälfte, der operative Gewinn hat sich mehr als verdoppelt. 2023 mit fallenden Tarifen wird das Unternehmen weniger verdienen. Die Aussicht auf einen Gewinnrückgang und eine verwässernde Kapitalerhöhung haben die Aktie belastet. Weil die Börsenstory aber immer besser wird, bieten die tiefen Kurse eine antizyklische Chance für risikobereite Anleger.

Das Unternehmen wird dank des Kapazitätsausbaus seine Leistung kontinuierlich mit einer hohen Einnahmesicherheit steigern können. Damit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Gewinndelle wieder geschlossen werden kann. Einer Ertragswende wird die Aktie folgen. Das gilt umso mehr, als das Unternehmen mit einem satten Branchenabschlag gehandelt wird. Alle Rentabilitäts- und Finanzkennzahlen liegen weit über dem Schnitt der Wettbewerber. Die Bewertung hingegen deutlich darunter. Würde die Aktie etwa so wie Wettbewerber Encavis bewertet, müsste sie um 50 Prozent höher notieren.

Um welchen Hot Deal es sich handelt und wie hoch die Kurschancen aktuell sind: Jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Bald wieder profitabel

Der Windturbinenhersteller ist auf einem guten Kurs. Gelingt nachhaltig der Sprung zurück in die Gewinnzone, dürfte die Aktie deutlich Luft nach oben haben (S.28)

Von Top zu Flop und zurück

Der Intralogistikkonzern rechnet mit einem besseren Jahresergebnis als bisher. Dazu sollte auch ein Bereich beitragen, der bisher für reichlich Probleme gesorgt hat – Supply Chain Solutions (S.30)

Biotech mit Bodenbildung

Schwer abgestraft wurde die Biotech-Branche nach den Boomjahren der Corona-Zeit. Die Aktienkurse vieler Unternehmen gingen auf Talfahrt. Jetzt könnte ein Boden erreicht sein. Bei welchen deutschen Unternehmen Anleger jetzt genauer hinschauen sollten (S.34)

Gewinne mit Do it yourself

Alles aus einer Hand rund um das Thema Umzug bietet die US-Firma U-Haul. Mit viel Potenzial für weiteres Wachstum (S.38)

Turnaround-Wette in Pink

Die Barbie-Manie greift um sich. Der Kinoerfolg könnte dem kriselnden US-Spielzeughersteller dank zahlloser Kooperationen Lizenzeinnahmen in ungeahnter Höhe bescheren (S.40)

BÖRSE ONLINE zum Aktions-Preis

Seit 1987 vertrauen Anleger bei Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Warum nicht auch Sie? In Deutschlands erstem Börsenmagazin lesen Sie alles über Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle. Der umfassende Datenbank-Teil enthält rund 600 deutsche Aktien und zahlreiche Auslandstitel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung. Zögern Sie nicht, bestellen Sie 3 digitale Ausgaben BÖRSE ONLINE jetzt zum Aktions-Preis von 9,90 Euro.

Zum Angebot