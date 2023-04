Der Spezialist für Wechselrichter und Solartechnik erfreut Aktionäre und hebt seine Jahresziele erneut an. Besserungen gibt es vor allem auf der Angebotsseite

Exakt 20 Tage hatte der ursprüngliche Ausblick des Herstellers von Wechselrichtern und Photovoltaikanlagen für das Geschäftsjahr 2023 Bestand. Dann sah sich das Unternehmen schon zu einer Erhöhung der Prognose veranlasst. Zu gut laufen die Geschäfte aktuell. Die Nachfrage im Bereich der erneuerbaren Energien ist anhaltend hoch. Dazu tragen auch politische Anreize in Form von Förderungen bei. Nach Angaben des Unternehmens lag der Auftragsbestand Ende 2022 auf historisch hohem Niveau.

Für 2023 erwartet das Management nun am oberen und unteren Ende der Spanne jeweils 100 Millionen Euro mehr, stellt für 2023 Erlöse zwischen 1,45 und 1,60 Milliarden Euro in Aussicht. Zum Vorjahr entspräche dies einem Zuwachs zwischen 36 und 50 Prozent. Auch das operative Ergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) soll mit 135 bis 175 Millionen nun noch besser ausfallen. Trotz der hohen Ziele bei der Profitabilität soll das Wachstum weiter vorangetrieben werden. Der Spezialist für Wechselrichter und Solartechnik kündigte an, man wolle „planmäßig verstärkt investieren, um vom anhaltend positiven Marktumfeld bestmöglich zu profitieren“. Bei Investoren kamen die neuen Ziele gut an, sie schickten die Aktie zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit mehr als einer Dekade. Um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen €uro am Sonntag.

