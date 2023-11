Die Angst an den Märkten ist erstaunlich groß, doch das überrascht kaum bei einem Blick auf die Nachrichtenlage.

Krieg, Inflation, Rezession und Co. sind täglich die Schlagworte, die Anleger verunsichern, die Angst am Markt weiter steigen und Investoren aus Aktien in der Furcht vor einem Crash flüchten lassen. Doch schon Investmentlegende Warren Buffett sagte, es ist an der Zeit gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind.

Ist es jetzt an der Zeit für Gier?

Der CNN Greed & Fear Index (Gier und Angst) gilt seit Jahren als einer der verlässlichsten Indikatoren für die allgemeine Marktstimmung. Er soll eigentlich die Risikofreude von Anlegern im Anleihemarkt ausweisen. Im aktuellen Umfeld kann dies aber auch bedeuten, dass Anleger bewusst Aktien meiden und im Markt für hochverzinste Anleihen nach Alternativen suchen.

Aktuell steht der Index bei einem Wert von 41, was Angst unter den Anlegern bedeutet, nachdem nur wenige Monate vorher der Wert mit 82 doppelt so hoch und damit bei extremer Gier gelegen hatte. Besonders bedenklich in der aktuellen Situation ist dabei, dass der Indikator „Aktienkurs-Stärke“ extreme Furcht anzeigt, was heißt, dass sich bereits viele kleine und mittlere Aktien nahe ihren Tiefs befinden, während einige wenige Titel (im aktuellen Fall die Bigtechs) den Markt oben halten.

Mehr zur aktuellen Marktstimmung lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Übernahme angekündigt

Die Spanier planen, die deutsche Tochter komplett zu übernehmen. Die Telefónica-Deutschland-Aktie sprang um mehr als ein Drittel nach oben (S.8)

Anders laufen lernen

Die Facebook-Mutter präsentiert sich aktuell bärenstark. Aber hat sie auch eine überzeugende Strategie für die Zukunft? (S.10)

Die Zuversicht wächst zaghaft

Im November steigt das Ökonomen-Barometer von €uro am Sonntag leicht an. Und: Die Wirtschaftsweisen erwarten nach einer Durststrecke in diesem Jahr für 2024 wieder ein Miniwachstum (S.14)

Das Ende des Hypes

Als Hoffnungsträger an die Börse – jetzt stark abverkauft. Die unschöne Geschichte von Schott Pharma (S.16)

Besser als alle Festgelder

Wer sein Geld für drei Jahre als Festgeld anlegt, bekommt maximal knapp fünf Prozent pro Jahr und muss während der Laufzeit auf sein Geld verzichten. Mit der neuen Anleihe der Hamburg Commercial Bank gibt es mehr Rendite – und über das Geld kann obendrein auch noch jeden Tag verfügt werden (S.30)

€uro am Sonntag: Bis zu 40 Prozent sparen im Jubiläums-Abo!

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick: €uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Pünktlich zum Sonntag erhalten Sie ein zusätzliches digitales Update mit den neuesten Nachrichten und den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.

Testen Sie noch heute 8 Ausgaben von €uro am Sonntag im Jubiläums-Abo zum Vorteilspreis von 25 Euro. Sie sparen bis zu 40 Prozent.

Jetzt testen