Es ist ein alter Hut: Im Sommer ticken die Uhren an der Börse immer etwas langsamer. Viele Anleger sehen daher in der alten Börsenweisheit „Sell in May and go away, but remember to come back in September“ die beste Strategie, um über den Sommer zu kommen. Wer diesen Rat befolgen, aber das Sommerloch nicht einfach tatenlos aussitzen möchte, könnte beispielsweise seine Anlagestrategie in der Zwischenzeit auf den Prüfstand stellen. Diese vier Buchtipps geben dafür die richtigen Denkanstöße.

Tipp Nr. 1: What Works on Wall Street

Was an der Wall Street funktioniert, funktioniert auch im Max-Mustermann-Weg. Davon ist Investmentlegende James O’Shaughnessy überzeugt. In seinem Klassiker „What Works on Wall Street“ von 1997 hat er daher die besten Investmentstrategien der Welt unter die Lupe genommen – nämlich solche, die dauerhaft funktionieren. Jetzt gibt es das Buch neu aufgelegt und aktualisiert.

Jetzt lesen

Tipp Nr. 2: Erfolgreich Optionen handeln

Zu riskant und zu kompliziert – das sind nur zwei Gründe, warum Anleger oft die Finger von Optionen lassen. Julia Spina von tastytrade.com hat sich zum Ziel gesetzt, die Vorurteile gegen Optionen auszumerzen und Anlegern das nötige Wissen an die Hand zu geben, um mit Optionen ein erfolgreiches Depot aufzubauen. Mit „Erfolgreich Optionen handeln“ können Sie jetzt unter professioneller Anleitung in den Optionshandel einsteigen.

Mehr erfahren

Tipp Nr. 3: Der Krypto-Guide

Krypto ist für Sie ein Buch mit sieben Siegeln? Rettung naht. Denn mit „Der Krypto-Guide“ hat Krypto-Experte Ric Edelman in diesem Jahr ein Standardwerk veröffentlicht, das all das bündelt, was Sie über ein Investment in Kryptos wissen müssen. Bitcoin, NFTs, Tokens, steuerliche Richtlinien – Edelman nimmt Ihnen die Angst vor digitalen Assets.

Zum Buch

Tipp Nr. 4: Die besten ETF-Strategien der Welt

ETFs sind heute der einfachste Weg, Vermögen aufzubauen. Trotzdem haben viele Anleger keine Ahnung, was genau eigentlich hinter den sogenannten Exchange Traded Funds steckt. BÖRSE ONLINE-Redakteur und ETF-Spezialist Sinan Krieger klärt in seinem SPIEGEL-Bestseller „Die besten ETF-Strategien der Welt“ auf und stellt 17 lukrative Wege vor, mit denen Sie maximalen Anlageerfolg erzielen.