Eine teure Übernahme und die Schwäche der Möbelindustrie setzen dem Hersteller von Kanten und Oberflächen zu, die Aktie ist abgestürzt. 2024 kann die Trendwende bringen

Kaufen und eingliedern gehört zur DNA dieses Zulieferers für die Möbelindustrie. In der Historie seit dem Börsengang 1989, noch unter Bausch firmierend, stehen zwei große Transaktionen und zahlreiche kleinere Deals. Mit den Übernahmen wurden neue Geschäftsbereiche, neue Werkstoffe und neue Absatzregionen erschlossen. Aus Aktionärssicht ergeben sich zwei Muster. Zum einen wurde bei den Käufen eher zu viel gezahlt, was sich dann zweitens in schwachen Kursen spiegelte.



Deshalb hatte die Aktie seit 1999, (…), vier große Zyklen. Wem es gelang, nahe den Tiefpunkten einzusteigen, konnte sein Geld verdoppeln. Der Grund: Das Unternehmen verdient in Normalform hohe Margen und stattliche Cashflows. War die eingekaufte Firma dann restrukturiert und steuerte entsprechend zum Gewinn bei, erreichte die Aktie zumindest wieder ein Normalniveau, das historisch um 24 Euro liegt. Bei guter Konjunktur stieg der Kurs sogar deutlich über 30 Euro an.



Im Moment sind die Ausgangsbedingungen für so eine Comeback-Wette eigentlich mustergültig. Die Aktie notiert auf einem historischen Tief, wird der Einbruch in der Finanzkrise 2008 einmal ausgeklammert.



Die Herstellung der Oberflächenmaterialien wie Ecken, Kanten und Folien ist sehr energieintensiv. Die höheren Preise für Energie und andere Rohstoffe kosten Marge. Dazu gab es Ende 2022 auch den teuren Firmenkauf. Durch eine Übernahme soll die Marktstellung in den USA und Asien ausgebaut werden und mit beschichteten Stoffen ein neuer Bereich angegliedert werden. Im Kaufpreis von 255 Millionen Dollar waren schon Synergien eingerechnet. Die lassen sich aber nicht so schnell heben. Gleichzeitig hat sich der Markt aber 2023 schwach entwickelt. Das Unternehmen wird deshalb für 2023 unterm Strich rote Zahlen schreiben. Die Aktie brach ein.



