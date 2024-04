Die Aktie dieses Medienkonzerns ist nach oben ausgebrochen und sieht jetzt charttechnisch richtig gut aus



Für Rückenwind sorgen aktuell anhaltende Spekulationen über eine Abspaltung von Beteiligungen, die der italienische Großaktionär MediaforEurope (MfE) schon lange fordert. MfE soll darauf pochen, dass der SDAX-Konzern sich auf das Kerngeschäft Fernsehen konzentriert. (…)

Eine Option wäre ein Börsengang. Ein IPO wäre auch die Ausstiegschance für Miteigner General Atlantic, sagen Insider. Über einen Verkauf von Beteiligungen könnte das Management von ProSieben-Sat.1 seinen größten Anteilseigner womöglich etwas beruhigen, denn der Druck durch MfE ist groß.

Auf der nahenden Hauptversammlung am 30. April wollen die Italiener über die Aufspaltung des Konzerns abstimmen lassen. Aufsichtsrat und Vorstand von ProSiebenSat.1 lehnen die Idee ab.



Welche Auswirkung diese Spekulationen auf den Aktienkurs von ProSiebenSat.1 haben und welche Abspaltungen angedacht sind, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

