Von der Allianz gibt es sowohl das ParkDepot als auch eine kurz laufende Anleihe. Was ist für Sparer besser?



Die Allianz mit Sitz in München ist der größte Versicherer Deutschlands. Das Unternehmen bietet mit dem ParkDepot eine Möglichkeit an, Geld kurzzeitig anzulegen. Gleichzeit gibt es von Allianz Finance eine Anleihe (ISIN DE000A19S4U8), die am 6. Juni 2023 fällig wird.



Runde 1: Zinsen

Das ParkDepot bietet derzeit einen Zinssatz von 2,0 Prozent pro Jahr, was in den drei Monaten bis zum 6. Juni 2023 einer Rendite von 0,50 Prozent. Die Anleihe weist einen Zinskupon von 0,25 Prozent por Jahr auf. Weil sie aber leicht unter dem Nennwert notiert, doch am 6. Juni 2023 zum vollen Nennwert zurückgezahlt wird, liegt die Rendite bis dahin bei 0,62 Prozent.

Runde geht an die Anleihe





Runde 2: Liquidität

Beim ParkDepot kann man sich Geld auszahlen lassen, aber erst ab einem Betrag von 1000 Euro. Für diesen Betrag aber reduziert sich dann der Zinssatz um die Hälfte. Zudem müssen im Depot mindestens 3000 Euro verbleiben. Die Anleihe kann dagegen börsentäglich jederzeit ge-und verkauft werden.

Runde geht an die Anleihe



Runde 3: Beträge

Beim ParkDepot beträgt die Mindestanlage 3000 Euro, der Maximalbetrag liegt bei 100000 Euro. Bei der Anleihe beträgt die Mindestückelung 100000 Euro, auch danach kann der Bond nur in einer Stückelung von 100000 Euro gekauft werden. Nach oben gibt es kaum eine Begrenzung, das Volumen der Anleihe liegt bei 750 Millionen Euro.

Runde geht an das ParkDepot





Runde 4: Sicherheit

Bei beiden Anlagen greift die starke Bonität der Allianz, die von großen Ratingagenturen als ausgezeichnet eingestuft wird. Wegen der kurzen Restlaufzeit der Anleihe ist sie deswegen so gut wie ohne Risiko. Zudem sind die Einlagen beim ParkDepot als Sicherungsvermögen ein geschütztes Sondervermögen, dessen Höhe und Anlagestruktur von einem Treuhänder und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht wird. Beide Anlagen sind damit sehr sicher.

Runde ist unentschieden



Fazit: Beide Produkte haben Vor- und Nachteile. Das ParkDepot bietet bis zur Fälligkeit der Anleihe etwas weniger Rendite als der Bond. Allerdings stört bei der Anleihe die hohe Mindeststückelung.





