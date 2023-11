Sie sind auf der Suche nach einer günstigen Kfz-Versicherung, die Ihnen trotzdem einen guten Schutz bietet? Wir haben für Sie einige Tipps zusammengestellt, mit denen Sie bei Ihrer Autoversicherung bares Geld sparen können. Von Valentin Redl

1. Vergleichen Sie die Versicherungsangebote

Der erste und wichtigste Schritt ist, die verschiedenen Versicherungsangebote zu vergleichen. Denn die Preise und Leistungen der Anbieter können stark variieren. Nutzen Sie dafür einen unabhängigen Vergleichsrechner im Internet wie Check24 oder Verivox, der Ihnen die günstigsten Tarife für Ihr Fahrzeug und Ihre individuellen Bedürfnisse anzeigt. Achten Sie dabei nicht nur auf den Preis, sondern auch auf den Leistungsumfang und die Vertragsbedingungen. Einige günstige Versicherer sind allerdings auch nicht auf Vergleichsportalen zu finden, sondern nur auf ihren eigenen Websites. Vergleichen Sie also gründlich, bevor Sie sich entscheiden.



2. Wählen Sie den passenden Versicherungsumfang

Überlegen Sie sich gut, welchen Versicherungsumfang Sie wirklich brauchen. Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben und kommt für Schäden auf, die Sie anderen mit Ihrem Auto zufügen. Die Deckungssumme sollte mindestens 100 Millionen Euro betragen. Eine Kaskoversicherung ist freiwillig und deckt Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug ab. Dabei gibt es zwei Varianten: Die Teilkasko zahlt zum Beispiel bei Diebstahl, Brand oder Hagel. Die Vollkasko übernimmt zusätzlich Schäden durch Vandalismus, Fahrerflucht oder Eigenverschulden. Die Kaskoversicherung lohnt sich vor allem für Neuwagen oder teure Modelle. Wenn Ihr Auto schon älter oder günstiger ist, können Sie eventuell auf eine Kaskoversicherung verzichten oder eine hohe Selbstbeteiligung wählen.



3. Nutzen Sie mögliche Rabatte

Viele Versicherer bieten verschiedene Rabatte an, die Sie in Anspruch nehmen können. Zum Beispiel können Sie sparen, wenn Sie:



• Ihren Fahrerkreis einschränken

• Eine Werkstattbindung vereinbaren

• Ihre Jahresfahrleistung angeben

• Einen Garagenstellplatz haben

• Einen Telematik-Tarif abschließen

• Einen Berufsrabatt bekommen

• Einen Zweitwagen beim selben Versicherer versichern

Informieren Sie sich, welche Rabatte für Sie infrage kommen und wie hoch sie ausfallen.

Fazit

Mit diesen Tipps können Sie Ihre Kfz-Versicherungsprämie deutlich senken und trotzdem guten Schutz genießen. Vergleichen Sie regelmäßig die Angebote auf dem Markt und passen Sie Ihren Versicherungsumfang an Ihre Bedürfnisse an. Nutzen Sie außerdem alle möglichen Rabatte, die Ihnen Ihr Versicherer gewährt. So fahren Sie nicht nur sicher, sondern auch günstig.

