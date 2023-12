Die Aktie notiert aktuell deutlich unter dem wahren Unternehmenswert und hat das Potenzial zum Kursverdoppler.

Derzeit läuft für das Unternehmen ein Angebot zum Aktienrückkauf. Bis zum 7. Dezember können Aktionäre ihre Stücke zu je 44 Euro andienen. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE rät investierten Anlegern aber davon ab, ihre Aktien zu verkaufen. Denn der wahre Wert des Unternehmens, dessen Aktie seit dem Delisting nur noch in Hamburg gehandelt wird, ist weit höher, als es der Börsenkurs zeigt. Der Buchwert dürfte eher im Bereich um 90 Euro je Aktie liegen.

Das Kerngeschäft des Unternehmens, die Sparte Climate Systems, zu der unter anderem der Klimatechnikhersteller Wolf gehört, wurde Anfang 2023 an die italienische Ariston Group verkauft. Dadurch flossen dem Unternehmen rund 635 Millionen Euro zu. Zusammen mit dem per 31. Dezember 2022 ausgewiesenen Eigenkapital in Höhe von gut 342 Millionen Euro ergibt sich ein Wert von fast einer Milliarde Euro oder umgerechnet circa 74 Euro je Aktie.

Chance auf Verdopplung des Kurses

Aufgrund der aktuellen Konstellation am Kapitalmarkt mit dem geringen Streubesitz und Aktienhandel im Freiverkehr bleibt das Unternehmen für Außenstehende aber eine Blackbox. Um irgendwann an die höheren Werte zu kommen, etwa durch eine angemessene Abfindung im Rahmen eines Squeeze-out durch Eigner und Großaktionär, der zwischen 80 und 90 Prozent der Aktien besitzt, benötigen Aktionäre zudem viel Geduld.



Solche Sonderspekulationen können mitunter auch mehrere Jahre dauern. Wer das im Hinterkopf hat und damit umgehen kann, kann jedoch einen interessanten Spezialwert mit der Chance auf eine Kursverdopplung kaufen. Um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

