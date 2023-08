Mit einer kräftigen Erhöhung der Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld macht die J&T Direktbank auf sich aufmerksam

Die J&T Direktbank erhöht sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden beim Tagesgeld als auch beim Festgeld die Zinsen. Die tschechische Bank hebt ab dem 3. August 2023 den Satz beim Tagesgeld von zuvor 3,3 Prozent auf 3,65 Prozent an. Und das für alle Kunden – damit setzt sie sich bei den Zinsen für Bestandskunden an die Spitze (Stand: 02.08.2023). Es gibt keine Mindestanlage, maximal können 500.000 Euro pro Kunde zu diesem Zinssatz angelegt werden. Die Zinsen werden monatlich gut geschrieben, was sich positiv auf den Zinszins-Effekt auswirkt. Hier geht es direkt zum Tagesgeld-Angebot.



Und auch beim Festgeld erhöht die Bank die Zinsen deutlich. Die Sätze lauten ab dem 3. August:

1 Jahr: 4,1% Zinsen p.a. (zuvor 3,6 %)

2 Jahre: 4,0% Zinsen p.a. (zuvor 3,8 %)

3 Jahre: 4,0% Zinsen p.a. (zuvor 3,8 %)

4 Jahre: 4,0% Zinsen p.a. (zuvor 3,8 %)

5 Jahre: 4,0% Zinsen p.a. (zuvor 3,8 %)

Die Mindestanlage beim Festgeld liegt bei 5000 Euro, maximal können 250000 Euro angelegt werden. Hier geht es direkt zum Festgeld-Angebot.



Weitere spannende Festgeld-Angebote finden Sie auch im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

Die J&T Direktbank ist die deutsche Zweigniederlassung der tschechischen Privat- und Investmentbank J&T Banka. Sie unterliegt der tschechischen Einlagensicherung, die gemäß der EU-Regularien Einlagen pro Kunde bis zu einer Höhe von 100.000 Euro absichert. Die Bank bekommt von der Ratingagentur Moody´s die Note „Baa2“ und liegt damit am unteren Ende des erstklassigen Investment Grade-Bereichs.

Auch interessant:

Neuer Zinsknaller beim Tagesgeld: Renault Bank hebelt die Zinsen kräftig nach oben – so viele Zinsen gibt es jetzt

Das Warten ist zu Ende: DKB bietet jetzt allen Kunden dreimal so viele Zinsen auf das Tagesgeld