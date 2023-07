Die Liechtensteinische Landesbank greift nun im deutschen Markt beim Tagesgeld an und bietet den höchsten Zins für Bestandskunden

Über ihre digitale Tochter "Willbe" bietet die Liechtensteinische Landesbank einen Zinssatz von 3,45 Prozent beim Tagesgeld an. Dieser Zins gilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Derzeit gibt es zwar einige höhere Offerten für Neukunden, die aber nach einem Zeitraum von einem halben Jahr unter diesen Satz sinken. Damit gibt es derzeit kein höheres Angebot für Bestandskunden (Stand: 13.7.23). Es gibt keine Mindesteinlage und auch keine Maximaleinlage. Der Zinssatz kann jederzeit geändert werden, und laut Willbe ist es wahrscheinlich, dass "eine Anpassung des Zinssatzes nach oben oder unten erfolgt, wenn sich der Leitzins der EZB ändert". Derzeit deuten die Zeichen bei der EZB jedoch eher auf weitere Zinserhöhungen hin, was demzufolge gegen eine schnelle Senkung des Zinssatzes sprechen würde. Die Zinsen werden quartalsweise gut geschrieben, was sich positiv auf den Zinseszins-Effekt auswirkt.



Die Liechtensteinische Landesbank erhält von der Ratingagentur Moody's die Note "Aa2" für ihre Finanzkraft und liegt damit nur zwei Stufen unter der bestmöglichen Note überhaupt und auf dem gleichen Niveau wie Frankreich. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank liegt mit "Baa1" bei Moody´s deutlich tiefer. Einlagen in Liechtenstein sind über die Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV bis zu einer Höhe von 100.000 Schweizer Franken (rund 103.000 Euro) pro Kunde abgesichert.

