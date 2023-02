Autokäufer erwerben SUVs, Limousinen oder Kleinwagen zunehmend auf Kredit. Der Test zeigt, welche Geldinstitute am besten und fairsten finanzieren und wer die besten Autokredite anbietet.

Dass sich die Dinge des Lebens verteuern, daran gewöhnen sich die Deutschen mühsam. Lebensmittel, Elektrogeräte, Urlaube: Alles kostet mehr als noch vor der Corona-Pandemie.

Besonders drastisch fällt die Teuerung bei Autos aus. 42 800 Euro gaben Käufer laut ADAC 2022 im Schnitt für einen Neuwagen aus — im Jahr 2019 lag dieser Wert noch bei 33 600 Euro. Viele suchen inzwischen den Ausweg auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Aber auch ein Secondhand-Kfz schlug 2022 mit dem Rekordwert von durchschnittlich 18 800 Euro zu Buche.

Unterbrochene Lieferketten, hohe Preise für Rohstoffe und Montageteile trugen erheblich zu einer Verknappung des Angebots an fabrikneuen Pkw bei, die zu einem weitgehenden Ende der früher üblichen Händlerrabatte führte. Obendrein schicken die hohen Sprit- und Strompreise viele potenzielle Erwerber von Benzinern, Diesel-Fahrzeugen oder E-Autos erst mal in die Warteschleife. Kauf vorerst vertagt.

Auf 2,65 Millionen Stück sank daher laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBU) im vergangenen Jahr die Zahl der Neuzulassungen in der Autorepublik Deutschland. Weil sie bereits seit ein paar Jahren zurückgeht, sackte auch der Gebrauchtwagenmarkt 2022 auf nur mehr 5,6 Millionen Besitzumschreibungen. Denn: Weniger Neue in einem Jahr bedeuten weniger Leasingrückläufer und andere ältere Modelle in den folgenden Jahren.

Deutschlands bekanntester Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer malt für 2023 ein „tristes Bild“. Inflation und Energiepreise seien hoch, eine Rezession drohe. „Die Kunden erhalten Seltenheitswert. Mit dem Jahr 2023 kommt die Renaissance der Autorabatte“, prognostiziert der Direktor des CAR — Center Automotive Research. Entsprechend sank laut KBU im Januar die Zahl privater Neuzulassungen um zwölf Prozent gegenüber dem ohnehin schon schwachen Vorjahresmonat.

Preisauftrieb auf vier Rädern

Wer dennoch jetzt ein Auto kaufen will oder muss, greift so oder so tief in die Tasche. Schon bisher finanzierte fast ein Viertel der Käufer seinen Wagen über einen Kredit, weitere sieben Prozent leasten beim Hersteller respektive Händler. Je nachdem wie stark der Preisauftrieb auf vier Rädern anhält, werden Autokredite wichtiger.

Welche Banken haben in diesem Umfeld das beste Angebot, die günstigsten Konditionen, das fairste Preis-Leistungs-Verhältnis? Da viele Autokäufer ihren Kredit mittlerweile online suchen und buchen, hat €uro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) die Anbieter von Online-Autokrediten detailliert getestet.

Mit zwei Ergebnissträngen: In Bezug auf Produktangebot, Konditionen und Kundenservice ermittelte das DKI den „Besten Online-Autokredit“ (siehe Tabellen am Ende des Artikels), mit Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis der angebotenen Darlehen den „Fairsten Online-Autokredit“.

Mit jeweils einem Musterfall hat das DKI die fälligen Zinsen, Laufzeiten, die Flexibilität und anderen Rahmenbedingungen der Finanzinstitute für die vier dominierenden Pkw-Sorten erforscht: Laut KBU waren 27 Prozent der im Januar neu zugelassenen Wagen SUVs, zehn Prozent zählten zu Mittelklasse, 16 Prozent zur Kompaktklasse und zwölf Prozent zu den Kleinwagen. Zu je einem Wagen in diesen Marktsegmenten haben die Prüfer das Angebot der neun getesteten Kreditgeber gecheckt. In allen vier Musterfällen ging es um die Finanzierung eines Gebrauchtwagens.

Laut einer Umfrage der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) entscheiden die 5,6 Millionen Käufer auf dem Markt für Gebrauchte anhand von drei Kernkriterien: Zuverlässigkeit des Gefährts, Unfallfreiheit und Kaufpreis. Ob der Wagen digital vernetzt ist, ob der Händler den Vorwagen in Zahlung nimmt oder ob die Marke des Nachfolgeautos Prestige einbringt, ist ihnen vergleichsweise egal. Den Vorwagen gaben sie 2022 im Durchschnitt nach sechs Jahren auf der Straße ab, da hatte er circa 150 000 Kilometer auf dem Tacho und war etwas mehr als zwölf Jahre alt. Alles in allem also eine rationale, uneitle Klientel: Das Auto ist schlicht zum Fahren da.

Die besten Autokredite im Test

Da kommt eine faktenbasierte Analyse der Kreditbedingungen bei der Finanzierung eines Gebrauchten, wie sie der Test von €uro am Sonntag bietet, gerade richtig. Den „Besten Online-Autokredit“ bieten laut Auswertung je zwei Filial- und zwei Direktbanken: die Postbank, die PSD Bank Rhein-Ruhr, die ADAC Finanzdienste und Kredite24. Die beiden Letzteren führen auch das Direktbank-Klassement beim Preis-Leistung-basierten „Fairsten Online-Autokredit“ an. Bei den Filialbanken tritt hier neben die PSD Rhein-Ruhr die Santander.

In der Kategorie „Konditionen“ stechen die ADAC Finanzdienste hervor: Nur sie und die PSD Rhein-Ruhr bieten bonitätsunabhängige Kredite an. Für zwei der vier Musterfälle (Kleinwagen und Obere Mittelklasse) fordert der Finanzdienstleister des Automobilclubs den niedrigsten effektiven Jahreszins (4,99 Prozent). Bei den teureren SUVs schiebt sich die SWK Bank mit demselben Zinssatz neben den ADAC, in der Kompaktklasse berechnet Kredite24 mit 4,49 Prozent den niedrigsten Zinssatz.

Kategorie „Angebot“: Als Sicherheit fordern, mit Ausnahme der ING und der Postbank, alle Anbieter einen Lohn- respektive Gehaltsnachweis. Kredite24 und Santander fordern den des letzten Monats, die restlichen Anbieter die der letzten zwei Monate. Neben der Schufa-Abfrage führen sechs Banken weitere Bonitätsprüfungen durch, etwa über CRIF Bürgel. Alle getesteten Autokredite werden auch an Rentner vergeben. Bei Kredite24 gibt es bei der Kreditvergabe allerdings ein maximales Alter von 80 Jahren, bei der Commerzbank von 79,5 Jahren und der PSD Bank Rhein-Ruhr von 75 Jahren. Die Postbank ist der einzige Anbieter, bei dem bei Kreditbeantragung das Alter des Fahrzeugs eine Rolle spielt. Zum Ende der Kreditlaufzeit darf es nicht älter als 13 Jahre sein.

Flexibilität zählt

Die Mindestlaufzeiten der Autokredite liegen zwischen sechs Monaten (Commerzbank) und 24 Monaten (ING und SWK Bank). Die mit 120 Monaten deutlich längste mögliche Laufzeit wird von Kredite24, der Norisbank und der SWK angeboten. Die niedrigste maximale Laufzeit bietet die PSD Bank Rhein-Ruhr mit 72 Monaten an. Insgesamt beurteilen die DKI-Tester die Autokredite bei Kredite24, Norisbank und PSD Bank Rhein-Ruhr als die Flexibelsten.

Dieser Artikel erschien zuerst in €uro am Sonntag 06/2023. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.

