ADVERTORIAL: Ermland und Masuren, eine malerische Region im Nordosten Polens, beeindruckt mit ihrer Natur wie das Titelbild eines Tourismuskatalogs. Doch es lohnt sich, in die Tiefe zu blicken, um ihr außergewöhnliches wirtschaftliches Potenzial zu entdecken. Umgeben von unberührter Natur, die eine treibende Kraft für viele Branchen ist und die Work-Life Integration ermöglicht, finden Sie hier hervorragende Bedingungen für Investitionen und Geschäftspartner nach dem Motto „Gesundes Leben. Reiner Gewinn“.

Höchste Steuervergünstigungen, die Unterstützung durch das Servicecenter für Investoren und Exporteure, ein breites Angebot an Investitionsflächen, moderne Büro- und Lagerflächen, Logistikeinrichtungen und eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur u.a. ermutigen zur Kapitalanlage in dieser Region. Qualifiziertes Personal bietet dem Unternehmen eine solide Grundlage, während Kontakte zu Universitäten und Forschungs- und Entwicklungseinheiten die Entwicklung von Zukunftsvisionen ermöglichen. Ausländische Unternehmer können hier eine Zusammenarbeit mit Auftragnehmern beginnen, die intelligente Spezialisierungen vertreten: Holz und Möbel, Wasserwirtschaft, hochwertige Lebensmittel und gesundes Leben. Dies wird durch die von der lokalen Regierung organisierten Veranstaltungen wie Inbound-Missionen und Konferenzen erleichtert.



Die Modernität - die Aktivitäten der Wissenschafts- und Technologieparks, der Forschungszentren oder des IT-Sektors – bestimmt hier die Unternehmensentwicklung ebenso wie die natürlichen Vorzüge. Wälder, Seen und saubere Luft wirken sich positiv auf die Lebensqualität und damit auch auf die Qualität der Arbeit aus. Gleichzeitig sind sie eine wertvolle Ressource und eine Grundlage für die dynamische Entwicklung der genannten Sektoren. Unternehmen, die in Ermland und Masuren attraktive Auftragnehmer gewinnen, können den Wind in den Segeln spüren und Kurs auf reinen Gewinn nehmen.

