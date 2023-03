Unternehmen mit starkem Markennamen sind selbst in schwierigen Zeiten gefragt – auch an der Börse. Zehn aussichtsreiche Aktien aus Europa und USA

Meist sind sie teuer, viele wollen sie haben, und selbst schweren Krisen haben sie immer wieder getrotzt: Zum ersten Mal erreichten die 100 wertvollsten Marken nach Berechnung der internationalen Markenberatung Interbrand im Jahr 2022 einen Wert von mehr als drei Billionen Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt das ein Plus von 16 Prozent. Immaterielle Werte, zu denen auch die Marke zählt, machen einen bedeutenden Teil der Wertschöpfung und deswegen einen signifikanten Teil des Unternehmenswerts aus.

Die Marke spielt eine entscheidende Rolle

Letztlich spielt die Marke eine ganz entscheidende Rolle, wie krisenfest ein Unternehmen am Kapitalmarkt ist. Zwar waren Technologiekonzerne wie Apple, Microsoft oder Alphabet auch in der letzten Abwärtsbewegung unter den Verlierern. Doch haben sie deutlich weniger an Wert verloren als andere Technologiekonzerne.

Allerdings sind es nicht immer Anlegers Lieblingsmarken, die an der Börse eine starke Performance hinlegen. Es ist eben immer auch eine Frage der Bewertung und vor allem des Timings, ob sich ein Investment lohnt. Und hier gibt es durchaus Markenartikler aus der zweiten Reihe, die den Altbekannten die Show stehlen können. BÖRSE ONLINE hat daher den US Index S&P 500 sowie den Stoxx Europe 600 nach den besten Markenartiklern mit hohen Chancen durchforstet. Welche Marken neben Apple, Microsoft und Alphabet noch unter den Top Ten der aussichtsreichen Aktien sind, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

