Die Reisemobilindustrie boomt. Davon profitiert auch der zweitgrößte Hersteller aus Deutschland. Die Firma legte jüngst starke Zahlen vor und bekräftigte die Prognose. Eine Aktie mit Potenzial.

Hierzulande verbringen immer mehr Menschen ihre Freizeit mit einem Reisemobil oder Caravan. Davon profitiert der Tourismusstandort Deutschland. 2022 bescherten Caravaning-Urlauber der heimischen Wirtschaft einen Umsatz von mehr als 18 Milliarden Euro, ein Plus von 20 Prozent zum Vorjahr.

Zu den Profiteuren der boomenden Caravan- und Reisemobilbranche zählt die börsennotierte Firma Knaus Tabbert, die sich derzeit mit Wettbewerbern auf der Leitmesse Caravan Salon 2023 in Düsseldorf präsentiert.

Der zweitgrößte Anbieter von Caravans auf dem deutschen Markt konnte den Umsatz im ersten Halbjahr um fast 70 Prozent auf über 754 Millionen Euro steigern. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) hat sich auf gut 70 Millionen um 176 Prozent erhöht. Die Marge lag mit 9,2 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert von 5,7 Prozent.

Analysten sehen noch viel Luft nach oben

Mit den Zahlen konnte Knaus Tabbert die ohnehin schon recht zuversichtlichen Prognosen der Analysten insbesondere auf Ergebnisebene nochmals toppen. Trotz der starken Entwicklung im ersten Jahressemester hielt das Management nur an der bisherigen Jahresprognose fest, wodurch sich in den kommenden Monaten durchaus noch positives Überraschungspotenzial bieten kann.

So schätzt auch BÖRSE-ONLINE-Nebenwerte-Experte Lars Winter die Aktie trotz der kleinen Verschnaufpause, die sie sich in einem schwachen Börsenumfeld genommen hat, als klaren Kauf ein.

Nicht zuletzt deswegen ist Knaus Tabbert auch Bestandteil des Echtgeld-Depots von Lars Winters Börsenbrief Lars Winter Report. Dort zeigt Lars Winter regelmäßig, welches Potenzial in Nebenwerten schlummern kann.

Nebenwerte-Power für Ihr Depot

Lassen Sie sich dieses Potenzial nicht entgehen und holen Sie sich die Nebenwerte-Power in Ihr Depot. Denn mit Top-Performern abseits der großen Standardwerte lässt sich oft eine höhere Rendite erzielen, als der Gesamtmarkt bietet. Einer, der sich besonders gut in diesem Bereich auskennt, ist Lars Winter. Mit seinem Börsenbrief Lars Winter Report begleitet Sie der Börsenexperte in die spannende Welt der Nebenwerte. Updates zu Empfehlungen und Trades in seinem Echtgeld-Depot erhalten Sie direkt per E-Mail oder SMS. Profitieren auch Sie von Lars Winters Stock-Picking-Strategie.

Jetzt einsteigen

Der Lars Winter Report jetzt auch als 3-Monats-Probeabo

Testen Sie den Lars Winter Report auch im 3-Monats-Probeabo: Sie erhalten einen wöchentlichen PDF-Report per E-Mail mit spannenden Investmentvorschlägen und exklusiven Einblicken in die Welt der deutschen Small und Mid Caps. Darüber hinaus haben Sie jederzeit Einblick in das Echtgeld-Depot. Jetzt abonnieren und keinen Trade im Echtgeld-Depot mehr verpassen.