Die Commerzbank bietet ein Festgeld mit der Laufzeit von fünf Jahren an. Mit diesem Pfandbrief des Instituts kassieren Sparer aber Jahr für jahr viel mehr Rendite

Die Commerzbank bietet Festgeldanlagen über verschiedene Laufzeiten an. Unter anderem hat das Institut mit Sitz in Frankfurt am Main ein Festgeldangebot über fünf Jahre, bei dem Sparer 2,25 Prozent p.a. erhalten. Allerdings gibt es von der Commerzbank auch einen Pfandbrief (WKN CZ43ZF), der bis Oktober 2028 läuft und einen Zinskupon von 2,875 Prozent p.a. bietet. Und da der Pfandbrief derzeit nur bei 98 Prozent des Nennwerts notiert, aber am Ende der Laufzeit zu 100 Prozent zurückgezahlt wird, ergibt sich eine jährliche Rendite von 3,3 Prozent – das ist in jedem Jahr rund ein ganzer Prozentpunkt mehr als beim Festgeld.

Pfandbriefe sind sehr sicher, da sie über einen sogenannten Deckungsstock verfügen, aus dem im Pleitefall die Ansprüche der Gläubiger bedient werden. Daher hat der Pfandbrief von der Ratingagentur Moody's die bestmögliche Note von "Aaa" bekommen. Die Pfandbriefe gibt es mit einer Stückelung von 1000 Euro, die Zinsen werden jährlich am 31. Oktober gezahlt. Das Wertpapier kann börsentäglich gehandelt werden und bietet somit die gleiche Flexibilität wie Tagesgeld. Im Gegensatz dazu können Sparer beim Festgeld der Commerzbank während der fünf Jahre nicht über ihr Geld verfügen. Sparer sollten aber beachten, dass für den Kauf der Pfandbriefe ein Depot benötigt wird und möglicherweise Ordergebühren anfallen, die sich negativ auf die Rendite auswirken können.

