Die Softwarefirma hat neue Produkte zur Zahlungsabwicklung auf den Markt gebracht. Der Umsatz sollte in den kommenden Jahren deutlich anziehen. Die Aktie dürfte folgen

Börsennotierte Firmen mit Start-up-Charakter werden mit einem Abschlag zu nicht gelisteten Wettbewerbern gehandelt. Das gilt auch für den Fintech-Spezialisten. Der Börsenwert liegt bei rund 21 Millionen Euro. Das ist viel, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Es ist aber eindeutig um Längen zu wenig, sollte das Unternehmen nur ansatzweise das vorhandene Potenzial ausschöpfen.

Während die Produkte fertig sind, müssen die Erlöse erst noch folgen. Das Unternehmen setzte im vergangenen Jahr nicht einmal eine Million Euro um. Allerdings deuten die Verfügbarkeit neuer Produkte — etwa die Lösung „Getpay“ für den Geschäftskundenverkehr — und die Partnerschaften auf eine starke Dynamik hin. Der spanische Partner BBVA zielt darauf, bis 2024 rund 300.000 Lizenzen zu verkaufen. Für das Unternehmen entspräche das einem wiederkehrenden Jahresumsatz von 2,5 Millionen Euro. Gerade gestartete Projekte im Logistiksektor in Spanien zeigen, dass es in diese Richtung geht.

