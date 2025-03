Hierzulande gib es rund 25 börsennotierte Firmen, die dieses Jahr ihre Dividenden ganz oder teilweise steuerfrei „aus der Substanz“ ausbezahlen. Ein der ersten ist 2025 ein Medienunternehmen aus Hamburg

Details zur geplanten Dividendenzahlung:

Auf der Hauptversammlung des Medienunternehmens Edel SE & Co. KGaA soll am 27. März 2025 eine Dividende von 30 Cent je Aktie beschlossen werden. Der Ex-Tag ist am 28. März , der Zahltag am 1. April. Dividendenberechtigt sind Anleger, die den Titel bis zur HV im Depot haben. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund sechs Prozent.

Der rechtliche Hintergrund:

Basis für diese rechtliche Gestaltung sind bilanzrechtliche Umstrukturierungen in der Vergangenheit. Das Einlagekonto hat steuerlich die Funktion, dass die von den Anteilseignern geleisteten Gesellschaftereinlagen von den durch die Gesellschaft selbst erwirtschafteten Gewinnen getrennt werden. Aktionäre bekommen dadurch die Ausschüttung „brutto für netto“ überwiesen, ohne dass der Sparpauschbetrag (1000 Euro Singles, 2000 Euro zusammenveranlagte Partner) belastet wird.

Dauerhafte Steuerfreiheit:

Langfristig profitieren bei Ausschüttungen von Einlagekonten nur Anleger, die entsprechende Dividendenpapiere bereits vor Einführung der Abgeltungsteuer 2009 gekauft haben: Sie kassieren bei späteren Verkäufen Kursgewinne ohne Abzug steuerfrei. Der Börsengang erfolgte unter dem Firmennamen "edel music AG" bereits im Jahr 1998.

Steuerstundungs-Effekt:

Alle Aktionäre, die später, also seit 2009, eingestiegen sind, erzielen bei Dividendenzahlungen vom Einlagekonto zumindest einen „Steuerstundungs“-Effekt: Beim Verkauf werden die steuerfreien Ausschüttungen vom Kaufkurs abgezogen, die Differenz zwischen reduziertem Einstandspreis und Verkaufskurs ist dann kapitalertragsteuerpflichtig.

Zum Unternehmen:

Die Edel SE & Co. KGaA ist ein Medienunternehmen mit Sitz in Hamburg und wurde 1986 gegründet. Es ist in der Musik-, Buch- und Home-Entertainment-Branche tätig und bietet diverse Dienstleistungen, darunter Produktion, Vertrieb und Marketing von Musik, Büchern sowie physischen und digitalen Medienprodukten.

Lesen Sie auch: Hohe Erbschaftsteuer? Stundungs-Option kann Immobilien vor dem Verkauf retten