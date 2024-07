Mit diesen 3 ETFs halten Anleger die optimale Balance aus stetigen Erträgen und geringen Kursschwankungen.

Viele Anleger investieren nicht in Aktien, weil sie bei den immer wiederkehrenden Kursrücksetzern nicht gut schlafen können. Leider kann selbst der beste Aktien-ETF diese Rücksetzer nicht komplett vermeiden. Aber Anleger können einen globalen Aktien-ETF kaufen, der solche zeitweiligen Verluste begrenzt. Seine Name lautet: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF. Der relevante Begriff ist hier „Minimum Volatility“ oder kurz „MinVol“. Der weltweite MinVol-ETF hält daher nicht alle rund 1500 Aktien aus dem MSCI World Index, sondern nur die 263 Aktien, mit denen der ETF-Kurs besonders wenig schwankt. Zum Portfolio zählen unter anderem die IT-Werte Cisco Systems und Microsoft sowie die Gesundheitstitel Johnson & Johnson sowie Novartis. In Deutschland ist der MinVol-ETF zum Beispiel in Deutsche Telekom und SAP investiert. Schwankungsfreudige Aktien wie Nvidia und Tesla fehlen dagegen im Portfolio.

BÖRSE ONLINE präsentiert jede Woche vielversprechende Anlagestrategien für jeden Anlegertyp. Egal ob Sie auf der Suche nach heißen Aktientipps, risikoarmen Fonds und ETFs oder schnell gewinnbringenden Derivaten und Optionsscheinen sind – hier findet jeder das für ihn Geeignete. Verpassen Sie keine Renditechance mehr: Mit unserem Aktionsabo erhalten Sie 3 digitale Ausgaben von BÖRSE ONLINE für nur 9,90 Euro. Außerdem profitieren Sie als Leser der Digitalausgabe von einem wertvollen Wissensvorsprung von 2 Tagen gegenüber den Printlesern.

Dauerhaft investiert bleiben

Mit dem Minimum-Volatility-ETF lassen sich Verluste begrenzen. Das beweist der Blick auf die Vergangenheit. Im Jahr 2022 hat der MinVol-ETF auf diese Weise nur 9 Prozent verloren, während es beim MSCI World Index um 18 Prozent nach unten ging. Im Gegenzug legt der MinVol-ETF weniger zu, wenn die Kurse wieder steigen. Mit diesem abgeflachten Kursprofil bleiben viele Anleger aber dauerhaft im Aktienmarkt investiert und haben deutlich weniger Stress. Zwei weitere sichere ETFs stellt Ihnen die Redaktion in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE vor.

Oder lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt direkt im Aktionsabo für 9,90 Euro und verpassen Sie keine heißen Aktientipps und ausführlichen Analysen mehr.

Jetzt einsteigen