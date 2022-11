Gelder in Milliardenhöhe: Eine Studie vom IW-Institut errechnete, wie viele Euro Krisen wie Corona und der Ukraine-Krieg die deutsche Wirtschaft kosten. Von Jennifer Senninger

Eine Krise jagt die nächste: Erst hielt die Corona-Pandemie die Welt in Atem, dann folgte Anfang des Jahres Russlands Invasion in die Ukraine. Beide Krisen haben weltweite Auswirkungen, die auch die deutsche Wirtschaft treffen und ihr hohe Einbußen bescheren. Wie Reuters berichtete, hat das Kölner IW-Institut die Kosten beider Ereignisse für die deutsche Wirtschaft errechnet. Die liegen in deutlicher Milliardenhöhe.

"Würden diese beiden unheilvollen Ereignisse das Wirtschaftsleben nicht beeinträchtigen, dann wäre die Wertschöpfung in Deutschland in den Jahren 2020 bis 2022 um insgesamt 420 Milliarden Euro höher ausgefallen." Zwar wirkten Staatsausgaben den Verlusten entgegen. Dennoch waren vor allem beim privaten Konsum durch Lockdowns und Inflation hohe Einbußen zu sehen. Und: "Angesichts anhaltend unsicherer Wirtschaftsperspektiven halten sich Unternehmen mit ihren Investitionen weiter zurück."

Die kriegsbedingten Versorgungsprobleme mit Energie und Rohstoffen würden für bislang "ungekannte Kostenschocks" sorgen. Dann wird auch noch der für die Wirtschaft wichtige Konsum durch die Inflation stark ausgebremst, die Kaufkraft bei den Bürgern stark eingeschränkt.





So kam das IW Institut auf die 420 Milliarden Euro

Die Experten errechneten: 175 Milliarden Euro Kosten entstanden der deutschen Wirtschaft im ersten Corona-Jahr 2020, 125 Milliarden Euro im Jahr 2021. 2022 beliefen sie sich – vor allem bedingt durch den Krieg – auf 120 Milliarden Euro. "Damit nähert sich das Ausmaß der gegenwärtigen Wertschöpfungsverluste jenen 500 Milliarden Euro infolge der globalen Finanzmarktkrise.", erklärt das IW.

Auch, wenn „sich die multiplen Auswirkungen beider Schocks überlagern“, ist es laut IW auch möglich, die Kosten von Corona und Krieg zu trennen. So beliefen sich die Einbußen durch den Krieg für 2022 auf fast 90 Milliarden Euro. Hauptgrund: Einbrechende Zahlen beim privaten Konsum, Investitionen beim Export.

Mit Material von rtr