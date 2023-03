Der Aufsichtsrat von Shop Apotheke bestellt den früheren Chef des Konkurrenten DocMorris, Olaf Heinrich, zum 1. August zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Auch eine Umbenennung steht im Raum.

Der niederländische Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke bekommt einen Chef. Ab dem 1. August soll Olaf Heinrich das Ruder übernehmen, zuvor auch schon als Berater agieren. Er tritt die Nachfolge von Stefan Feltens an, der sich zu Ende April aus persönlichen Gründen zurückziehen wird. Die Wahl Heinrichs könnte zum Glücksfall für Shop Apotheke werden, bringt er doch reichlich Erfahrung in der Branche aus seinem Engagement als Vorstandsvorsitzender bei DocMorris mit.

Er wird es dann auch sein, der die Namensänderung von Shop Apotheke vorantreiben soll. In Anlehnung an seine Eigenmarke, soll das Unternehmen dann Redcare Pharmacy heißen. Damit will man sich vom reinen Onlinehändler hin zu einer „E-Apotheken-Plattform“ mit pharmazeutischer Beratung via Telefon und Chat entwickeln. Nach der Erholung der letzten Monate sind die Aussichten für die Aktie also weiter gut.

BÖRSE-ONLINE-Nebenwerte-Experte Lars Winter hat das Potenzial der Aktie schon frühzeitig erkannt.



Mit Shop Apotheke zum Sieg beim Depot-Champ

Niedrige Kurse und hohes Überraschungspotenzial – das war für Lars Winter die Ausgangslage bei Shop Apotheke. Nachdem im vergangenen Jahr Investoren schon das Aus des – für das Unternehmen eminent wichtigen – E-Rezepts befürchteten, war die Aktie kräftig unter Druck geraten. Entsprechend niedrig waren die Kurse, als im Dezember 2022 Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ankündigte, dass das E-Rezept spätestens Mitte 2023 eingeführt werde. Genau hier hat Lars Winter eine Einstiegschance gesehen und mit seinem Pick die Erholungsrally der Aktie mitgenommen. Am Ende standen innerhalb von 6 Wochen 49 Prozent Gewinn zu Buche.

