Bei den Tagesgeld-Zinsen ist schon zu Jahresanfang viel los

Bei den Tagesgeldzinsen tut sich gleich zu Beginn des Jahres einiges. So erhöht die PSD Bank RheinNeckarSaar die Tagesgeldzinsen für Neukunden auf 3,55 Prozent, zuvor waren es nur 3,40 Prozent p.a. gewesen. Mit diesem Zinssatz schiebt sich das dem Verband der Volks- und Raiffeisenbanken gehörende Institut an die Spitze der Volks- und Raiffeisenbanken, nur die Raiffeisenbank im Hochtaunus zahlt ebenfalls so viel Zinsen für das Tagesgeld.



Das Angebot richtet sich jedoch nur an Neukunden und gilt für Einlagen bis zu 50.000 Euro. Für Einlagen von 50.000 Euro bis 150.000 Euro gilt ein Zinssatz von 0,50 Prozent p.a. Darüber hinaus gilt ein Zinssatz von 0,30 Prozent p.a. Der Neukunden-Zinssatz gilt für sechs Monate, danach gilt der Satz für Bestandskunden: 0,60 Prozent p.a. bis 5.000 Euro, 0,50 Prozent p.a. bis 150.000 Euro, 0,30 Prozent p.a. ab 150.000,01 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der PSD Bank.



Die PSD Bank RheinNeckarSaar unterliegt der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und der zusätzlichen freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) angeschlossen. Über dieses Sicherungssystem sind gesetzlich vorgeschriebene Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde abgesichert, ebenso wie darüber hinausgehende Beträge. Im Laufe ihrer langen Geschichte musste die Einlagensicherung der Volks- und Raiffeisenbanken allerdings noch kein einziges Mal tätig werden.

Autobank senkt Zinsen

In die entgegengesetzte Richtung bewegen sich dagegen die Zinsen bei der Stellantis Bank. Die Bank gehört zum niederländischen Autokonzern Stellantis, der im Januar 2021 als Holding aus der Fusion der Automobilkonzerne Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und der Peugeot S.A. hervorgegangen ist. Nun hat sie den Zins für das Tagesgeld von zuvor 4,10 Prozent auf 3,90 Prozent reduziert. Hier geht es direkt zum Angebot der Stellantis Bank.



Auch dieser Zinssatz gilt nur für Neukunden und bis zu einer Einlage von einer Million Euro. Die Laufzeit ist auf drei Monate beschränkt, danach gilt der Satz für Bestandskunden, der aktuell bei 1,50 Prozent pro Jahr liegt. Die Bank unterliegt der französischen Einlagensicherungsfonds (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution). Damit sind gemäß der EU-Regularien pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro abgesichert.

