Neben den Banken und Sparkassen bieten auch Versicherungen Tagesgeld-Investments an: So hoch sind die Zinsen



Nicht nur die Banken bieten die Möglichkeit, via Tagesgeld für kurze Zeit Geld anzulegen, sondern auch Versicherer. Im Vergleich zu den Angeboten von Banken, die zuletzt zum Teil deutlich bei den Zinsen zugelegt haben, hinken die Versicherer allerdings hinterher. So bietet das "Parkdepot" der Allianz einen Zinssatz von 2,00 Prozent pro Jahr, der für drei Monate garantiert ist. Generali bietet das "Parkdepot Flex" an, bei dem der Zinssatz bei 1,00 Prozent p.a. liegt und ebenfalls für drei Monate garantiert ist. Das Tagesgeldkonto von Cosmos Direkt bietet hingegen 0,90 Prozent Zinsen p.a.



Zwar lassen sich bei der Allianz unter bestimmten Bedingungen über das "Parkdepot Wiederanlage" 2,20 Prozent Zinsen erzielen, bei Generali sind bis zu 1,8 Prozent möglich. Wie der BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich zeigt, liegen die Konditionen der Versicherer dennoch hinter denen zahlreicher Banken, wo mittlerweile Zinsen über drei Prozent keine Ausnahme mehr sind.

