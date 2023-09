Gleich vier Banken bieten derzeit beim Tagesgeld vier Prozent Zinsen - aber nur für einen begrenzten Zeitraum. Wo kassieren Sparer die meisten Zinsen?

Bei vier Banken gibt es mittlerweile vier Prozent Zinsen für das Tagesgeld. Allerdings gilt dieser Zinssatz nur für einen fest definierten Zeitraum, danach sinkt er. Aber was haben Sparer nach einem Jahr auf dem Konto, wenn man den Zinssatz für Bestandskunden berücksichtigt? BÖRSE ONLINE hat für die vier Anbieter ausgerechnet, was ein Sparer als Neukunde nach einem Jahr hätte, wenn er zum 1. Oktober die Summe von 10.000 Euro anlegt (etwaige Steuern, die ein Sparer auf Zinserträge leisten muss, bleiben dabei unberücksichtigt).



1. IKB: Die IKB zahlt momentan 4,00 Prozent Zinsen pro Jahr für einen Zeitraum von drei Monaten, danach fällt der Satz auf 2,00 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Zinsen nach 12 Monaten: 252,25 Euro, Betrag also 10.252,25 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der IKB.



2. Check24 Bank: Die Check24 Bank zahlt momentan 4,00 Prozent Zinsen bis zum 31.12.2023, danach wird der Satz variabel und liegt 1,5 Prozentpunkte unterhalb des Referenzzinssatzes, der durch die aktuelle Einlagefazilität des Eurosystems der Europäischen Zentralbank definiert ist. Aktuell liegt die Einlagenfazilität bei 3,75 Prozent, damit müsste der Satz dann bei 2,25 Prozent liegen. Die Zinsausschüttung erfolgt monatlich. Zinsen (inklusive Zinseszins) nach 12 Monaten: 272,04 Euro, Betrag also 10.272,04 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Check24 Bank.



3. Bank 11: Die Bank 11 zahlt momentan 4,01 Prozent Zinsen pro Jahr, garantiert für einen Zeitraum von drei Monaten. Danach wird es kompliziert, je nachdem, wann der Kunde sein Konto eröffnet hat. Für unsere Berechnung entnehmen wir dem Preis-Leistungsverzeichnis der Bank den Kunden mit Eröffnung ab 03.03.2023, weil es da keine vorher festgelegte Zinsgarantie für einen bestimmten Zeitraum gibt. Der Zins dafür liegt bei 1,00 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt jährlich. Zinsen nach 12 Monaten: 175,24 Euro, Betrag also 10.175,24 Euro.



4. Bank of Scotland: Die Bank of Scotland zahlt momentan 4,01 Prozent Zinsen pro Jahr, garantiert bis Ende des Jahres. Der Zinssatz setzt sich aus der Basisverzinsung von 2,50 Prozent plus eines Bonuszinses von 1,50 Prozent zusammen. Danach entfällt der Bonus, es bleibt die Basisverzinsung von 2,50 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt jährlich. Zinsen nach 12 Monaten: 287,50 Euro, Betrag also 10.287,50 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Bank of Scotland.



