So viele Zinsen kassieren Sparer mit Tagesgeld bei einer Anlage von 10000 Euro bei der ING, der VW Bank und im Schnitt bei den Sparkassen und Volksbanken in einem Jahr

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Zinserhöhungen bei Anbietern von Tagesgeldkonten. Zwischen den einzelnen Instituten bestehen aber zum Teil deutliche Unterschiede. Und das gilt umso mehr, wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet. Grund: Bei einigen Banken sinken die Zinsen für Bestandskunden gegenüber denen für Neukunden massiv ab. Dazu kommt, dass es Unterschiede beim Zeitraum gibt, wann die Zinsen gut geschrieben werden, was den Zinseszins-Effekt beeinflusst. BÖRSE ONLINE hat für beliebte Finanzinstitute mit deutscher Einlagensicherung ausgerechnet, was ein Sparer als Neukunde nach einem Jahr hätte, wenn er 10.000 Euro anlegt (etwaige Steuern, die ein Sparer auf Zinserträge leisten muss, bleiben dabei unberücksichtigt, Stand 18.08.2023).



1. ING: Die ING zahlt momentan 3,50 Prozent Zinsen p.a. für einen Zeitraum von sechs Monaten, danach fällt der Satz auf 1,00 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt jährlich. Zinsen nach 12 Monaten: 225 Euro, Betrag also 10.225,00 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der ING.



2. VW Bank: Die VW Bank zahlt momentan 3,10 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von sechs Monaten, danach fällt der Satz auf 1,05 Prozent (bei online-Kontoführung). Die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Zinsen (inklusive Zinseszins) nach 12 Monaten: 208,38 Euro, Betrag also 10208,99 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der VW Bank



3. Sparkassen und Volksbanken. Laut dem "Handelsblatt" zahlen die Sparkassen und Volksbanken derzeit im Schnitt 0,40 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld. Zinsen nach 12 Monaten: 40,00 Euro, Betrag also 10040,00 Euro. Daten, wann die Sparkassen und Volksbanken im Schnitt ihre Zinsen ausschütten, gibt es nicht. Allerdings fällt bei dem Zinssatz auch der Zinseszinseffekt kaum ins Gewicht. Nimmt man eine quartalsweise Ausschüttung an, läge die Summe der Zinsen bei 40,04 Euro, der Gesamtbetrag also 10040,04 Euro.

