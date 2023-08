Ab sofort bietet auch Scalable Capital vier Prozent Zinsen auf das Tagesgeld.

Nun bietet der Broker und Robo Adviser Scalable Capital eine Verzinsung von vier Prozent auf das Tagesgeld an. Der Zinssatz setzt sich aus 2,6 Prozent p.a. Zinsen der Baader Bank und 1,4 Prozent p.a. Bonus von Scalable Capital für 4 Monate zusammen. Der Bonus kann maximal bis zum 23. Dezember beansprucht werden. Allerdings können nur Kunden, die sich neu für den Brokerdienst Prime+ entscheiden, von diesem Bonus profitieren. Zusätzlich gilt: "Im Zeitraum von September bis Dezember 2023 müssen mindestens vier Wertpapiertransaktionen (Sparpläne und/oder Einzelaufträge) ausgeführt werden", so die Teilnahmebedingungen von Scalable Capital. Pro Kunde können maximal 100.000 Euro angelegt werden.



Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Robo Adviser-Vergleich



Durch die Kooperation mit der Baader Bank unterliegen die Einlagen der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die gemäß der EU-Regularien Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde absichert. Sparer sollten jedoch genau prüfen, ob sich das Angebot für sie lohnt, da für Prime+ monatliche Gebühren in Höhe von 4,99 Euro anfallen. Legt ein Sparer 5000 Euro an, kassiert er bis zum 23.12.23 Zinsen in Höhe von 66,67 Euro. An Gebühren muss er 19,96 Euro zahlen, damit beträgt der gesamte Zinsertrag 46,71 Euro. Vorteil von Prime+: Trades ab 250 Euro sind kostenlos und es gibt keine Gebühren auf Sparpläne und ETFs. Hier geht es direkt zum Angebot von Scalable Capital.

