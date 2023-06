Tagesgeld oder Festgeld: Was lohnt sich auf Sicht von einem Jahr bei VW Bank, ING und Consorsbank mehr?



Wer sein Geld für ein Jahr anlegen möchte, kann dies sowohl auf dem Tagesgeldkonto als auch als Festgeld machen. Grundsätzlich hat der Sparer beim Tagesgeld den Vorteil, dass er während des Jahres jederzeit über sein Geld verfügen kann, während er beim Festgeld für diesen Zeitraum gebunden ist. Womit fahren Sparer insgesamt besser?



VW Bank: Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) bietet beim Tagesgeld Neukunden 3,10 Prozent für die Dauer von sechs Monaten, danach fällt der Zins auf 0,65 Prozent ab. Im Schnitt erhalten Sparer also 1,875 Prozent Zinsen auf das Jahr hochgerechnet. Beim Festgeld bietet die VW Bank einen Sparbrief an, der sich mit 3,00 Prozent p.a. verzinst (Mindestanlage 2500 Euro). Wer also auf sein Geld für ein Jahr verzichten kann, fährt mit dem Sparbrief deutlich besser.

Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich

ING: Die ING bietet beim Tagesgeld Neukunden 3,00 Prozent für die Dauer von sechs Monaten, danach fällt der Zins auf 0,60 Prozent ab. Im Schnitt erhalten Sparer also 1,80 Prozent Zinsen auf das Jahr hochgerechnet. Beim Festgeld bietet die ING einen Sparbrief an, der sich mit 2,00 Prozent p.a. verzinst (Mindestanlage 2500 Euro). Da der Zins kaum höher liegt als beim Tagesgeld, aber die Flexibilität des Tagesgeldes verloren geht, fahren Sparer in der Regel besser mit dem Tagesgeld.

Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Festgeldvergleich



Consorsbank: Die Consorsbank bietet beim Tagesgeld Neukunden 3,20 Prozent für die Dauer von sechs Monaten, danach fällt der Zins auf 0,60 Prozent ab. Im Schnitt erhalten Sparer also 1,90 Prozent Zinsen auf das Jahr hochgerechnet. Beim Festgeld bietet die Consorsbank 1,80 Prozent an. Da der Zins niedriger liegt als beim Tagesgeld und die Flexibilität des Tagesgeldes verloren geht, fahren Sparer mit dem Tagesgeld besser.

Für alle drei Banken gilt, dass Bestandskunden wegen des viel niedrigeren Zinssatzes beim Tagesgeld mit dem Festgeld besser abschneiden.

Auch interessant:

Krasse Kehrtwende: Diese deutsche Bank macht Tagesgeld und Festgeld dicht

Targobank greift an: Viel mehr Zinsen beim Tagesgeld – und beim Festgeld nun sogar an der Spitze