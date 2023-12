BMW Bank, Ford Bank und VW Bank bieten Tagesgeld an Aber welches Angebot bietet die meisten Zinsen auf Sicht von einem Jahr?

Die Ford Bank (Ford Money) hat erst vor kurzem die Zinsen für ihr Tagesgeldkonto auf 2,90 Prozent Zinsen p.a. von zuvor 2,70 Prozent deutlich angehoben. Wie steht das Angebot im Vergleich zu den Tagesgeld-Offerten von BMW Bank und VW Bank da? BÖRSE ONLINE macht den Check: Wie viel ZInsen kassieren Sparer, wenn sie 10.000 Euro für ein Jahr anlegen (Stand 04.12.2023, ohne Berücksichtigung von Steuern)?

1. BMW Bank: Die BMW Bank zahlt momentan 3,00 Prozent Zinsen p.a. für alle, also sowohl Neukunden als auch Bestandskunden. Die BMW Bank schreibt die Zinsen jährlich gut. Es gibt keine Mindestanlage, maximal können 50.000 Euro zu diesem Zinssatz angelegt werden. Für darüber hinausgehende Beträge gibt es dann nur noch 0,60 Prozent Zinsen. Zinsen nach 12 Monaten: 300,00 Euro

Hier geht es direkt zum BÖRSE ONLINE-Tagesgeldvergleich



2. Ford Bank: Die BMW Bank zahlt momentan 2,90 Prozent Zinsen p.a. für alle, also sowohl Neukunden als auch Bestandskunden. Die Ford Bank schreibt die Zinsen monatlich gut. Es gibt keine Mindestanlage, maximal kann eine Million Euro zu diesem Zinssatz angelegt werden. Zinsen inklusive Zinseszins nach 12 Monaten: 295,01 Euro.



3. VW Bank. Die VW Bank zahlt Neukunden beim so genannten "Plus Konto TopZins" momentan 3,80 Prozent Zinsen p.a. für ein halbes Jahr. Danach sinkt der Satz auf 1,30 Prozent ab. Die VW Bank schreibt die Zinsen monatlich gut. Es gibt keine Mindest- oder Höchstanlage. Zinsen inklusive Zinseszins nach 12 Monaten: 258,62 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der VW Bank



Alle drei Banken unterliegen der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die gemäß der EU-Regularien pro Kunde Einlagen in Höhe von maximal EUR 100.000 absichert. Zudem sind die Banken dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen und sichert so auch darüber hinausgehende Beträge ab.



