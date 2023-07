BÖRSE ONLINE hat für drei beliebte Banken ausgerechnet, wie viele Zinsen es in einem Jahr beim Tagesgeld gibt. Die Unterschiede sind frappant.

Immer mehr Sparer legen ihr Geld auf Tagesgeldkonten an. Zwischen den einzelnen Banken bestehen dabei aber bei den Zinsen zum Teil erhebliche Unterschiede, wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet. Grund: Bei einigen Banken sinken die Zinsen für Bestandskunden gegenüber denen für Neukunden massiv ab. Dazu kommt, dass es Unterschiede beim Zeitraum gibt, wann die Zinsen gut geschrieben werden, was den Zinseszins-Effekt beeinflusst. BÖRSE ONLINE hat für drei beliebte Banken ausgerechnet, was ein Sparer als Neukunde nach einem Jahr hätte, wenn er 10.000 Euro anlegt (etwaige Steuern, die ein Sparer auf Zinserträge leisten muss, bleiben dabei unberücksichtigt, Stand 19.07.2023).

1. Raiffeisenbank im Hochtaunus: Die Raiffeisenbank im Hochtaunus zahlt über ihre Online-Tochter "Meine Bank" momentan 3,30 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von sechs Monaten, danach fällt der Satz auf 1,50 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt jährlich. Zinsen nach 12 Monaten: 240,00 Euro.



2. comdirect: Die comdirect zahlt momentan 3,25 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von sechs Monaten, danach fällt der Satz auf 0,75 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Zinsen (inklusive Zinseszins) nach 12 Monaten: 201,26 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der comdirect



3. Postbank: Die Postbank zahlt momentan 1,00 Prozent Zinsen für alle Kunden. Die Zinsausschüttung erfolgt jährlich. Zinsen nach 12 Monaten: 100,00 Euro.

