Die BaFin warnt vor einem Anbieter von Tagesgeld und Festgeld

Tagesgeldkonten und Festgeldkonten sind bei Anlegern sehr beliebt. Immer mehr Sparer entscheiden sich, ihr Geld für einen entsprechenden Zeitraum zu parken und dafür attraktive Zinsen zu kassieren. Dieser Boom führt allerdings auch dazu, dass zweifelhafte Anbieter um Kundengelder buhlen.

Deutsche Finanzaufsicht warnt ab sofort vor diesem Anbieter von Tagesgeld und Festgeld

Einer davon dürfte Northern Investment sein – zumindest glaubt das die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Auf ihrer Internetseite warnt die BaFin mit Sitz in Bonn und in Frankfurt am Main jetzt vor Northern Investment. "Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „Northern Investment“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das angeblich in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen auf seiner Website northern-investment.de und per E-Mail ohne Erlaubnis verschiedene Möglichkeiten der Geldanlage an. Dazu gehört unter anderem die Vermittlung von Festgeldern bei deutschen Banken", so die BaFin in einer neuesten Mitteilung vom 18. Dezember 2023.

Hier geht es direkt zum BÖRSE ONLINE Festgeldvergleich

Northern Investment bietet auf seiner Webseite Festzinsanlagen, Kündigungsgeld, Tagesgeld und ETFs an. Das Unternehmen beschreibt sich selbst wie folgt: "Die 5 Sterne Finanz GmbH ist ein führendes Unternehmen im Finanzsektor, bekannt für ihre umfassende Expertise und individuellen Beratungsservice. Mit einem Team aus erfahrenen Finanzexperten bietet sie maßgeschneiderte Lösungen für private und gewerbliche Kunden. Ihr Engagement für Kundenzufriedenheit und Innovation hat sie zu einem vertrauenswürdigen Partner in allen Finanzangelegenheiten gemacht.“



Die BaFin vereinigt die Aufsicht über Banken und Finanzdienstleister, Versicherer und den Wertpapierhandel unter einem Dach. Sie ist eine selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts und unterliegt der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen.







Auch interessant:

Warnung der BaFin: Vorsicht bei diesem Tagesgeld und Festgeld - was Sparer jetzt wissen müssen

Vorsicht! Vor diesem Finanz-Portal warnt jetzt die BaFin