Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht warnt vor einem Anbieter von Tagesgeld und Festgeld

Sparer sind fortlaufend auf der Suche nach hohen Zinsen für ihre Ersparnisse. Dabei haben sie vor allem Tagesgeld- und Festgeld-Angebote im Visier. Zinsplattformen wie „Weltsparen“ bieten dabei Vergleiche an und verweisen direkt auf die jeweiligen Angebote von Banken im In- und Ausland.



Im Gefolge machen sich aber auch weniger seriöse Anbieter breit. Nun rät die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Vorsicht vor dem Anbieter zinsvergleich.news: „Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „Zins Vergleich“. Die bisher unbekannten Betreiber geben einen angeblichen Geschäftssitz in Frankfurt am Main an. Auf ihrer Website zinsvergleich.news bieten sie ohne Erlaubnis die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei in- und ausländischen Banken an. Darüber hinaus werden dort auch weitere Geldanlagemöglichkeiten, wie beispielsweise Aktien, angeboten,“ so die BaFin in einer Pressemitteilung.

Grundsätzlich sollten Anleger und Sparer immer auf der Hut sein, wenn es um neue und unbekannte, sowie um sehr hohe Angebote geht. Seriöse Tagesgelder finden Sie jederzeit im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich.

Laut Impressum auf der Webseite steht hinter dem Angebot die Accedo AG. Der Anbieter selbst wirbt so: "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass Sie sich beim Investieren wohlfühlen. Unser Ziel ist es, den gesamten Anlageprozess so einfach wie möglich zu gestalten. Das bedeutet, dass wir Zugang zu Produkten bieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, dass unsere Mitarbeiter zu den Besten der Branche gehören und dass unsere Website intuitiv und benutzerfreundlich ist. Es ist ein Ansatz, der uns Jahr für Jahr prestigeträchtige Branchenpreise einbringt. Erfahren Sie mehr über unsere Wohlfühl-Investment Kampagne und kontaktieren Sie uns. Wir bieten echte Auswahl Unabhängig davon, ob Sie einen Finanzberater beauftragen oder Ihre Anlagen selbst verwalten, bieten wir eine Reihe von Produkten an, die Ihnen beim Erreichen Ihrer finanziellen Ziele helfen werden. Wir halten unsere Gebühren auf Null Indem wir auf Bearbeitungs- und Kontoeröffnungsgebühren verzichten, möchten wir Ihnen dabei helfen, dass Ihr Geld noch besser arbeitet. Wir sind auf lange Sicht hier Zins Vergleich basiert auf einer Reihe starker Leitprinzipien, die uns von einem kleinen versicherungsmathematischen Beratungsunternehmen zu einer der größten Finanzproduktvermittlungsplattformen im deutschsprachigen Raum wachsen ließen. Als profitables, gut kapitalisiertes Unternehmen sind wir gut aufgestellt, um auf diesem Erfolg aufzubauen und die Bedürfnisse unserer Kunden auch in den kommenden Jahrzehnten zu erfüllen.“

