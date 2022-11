Kaum eine gesetzliche Krankenkasse ist mit der anderen direkt vergleichbar, denn einige haben einen bestimmten Schwerpunkt, der sie für bestimmte Versicherte interessant macht. Natürlich: Die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen, das sind rund 96 Prozent aller Leistungen, erbringen alle! Somit läuft niemand beim Wechsel einer Krankenkasse Gefahr, eine wirklich existentiell wichtige Leistung nicht mehr zu erhalten.

Aber die Mehrleistungen sind durchaus interessant und lange nicht jede Krankenkasse leistet für alles. Um den Lesern die Wahl der Krankenkasse möglichst einfach zu machen, hat €uro auf vielfachen Wunsch die besten Krankenkassen für fünf Kundengruppen zusammengestellt. Das sind

1. Die Kassen mit dem größten Sparpotential:

Das sind die richtigen Krankenkassen für all diejenigen, denen bei der Gesetzlichen Krankenkasse die Pflichtleistungen vollkommen ausreichen und die dafür finanzielle Vorteile nutzen möchten. Geboten werden günstige Beiträge, Beitragsrückerstattungen bei Leistungsfreiheit, spezielle Vorteilsprogramme mit Sparpotential und finanziell attraktive Bonusprogramme. Auch wird die kostenfreie Professionelle Zahnreinigung berücksichtigt, da diese für große Teile der Bevölkerung eine hohe subjektive Bedeutung hat.

2. Die Kassen mit einem starken Angebot bei alternativer und sanfter Medizin:

Immer mehr Menschen suchen Behandlungsalternativen abseits der oft als hart und nicht bedarfsgerecht empfundenen Schulmedizin. Das „gesund Leben“ steht hier im Vordergrund und es besteht der starke Wunsch nach alternativen, von der Kasse auch bezahlten Behandlungsmethoden.

3. Die familienorientierten Krankenkassen:

Wer bereits Kinder hat oder kurz vor der Geburt steht, hat ganz besondere Anforderungen an die Leistungen einer Krankenkasse. Denn schließlich sind Kinder mit das Wichtigste in ihrem Leben und sie sollen daher so gut wie möglich versorgt sein. Somit sind kinder- und familienbezogene Mehrleistungen dieser Kundengruppe ganz besonders bedeutsam.

4. Die Krankenkassen mit den umfassendsten Versorgungsangeboten im Krankheitsfall:

Erst wenn man krank ist, merkt man, wie gut die eigene Krankenkasse eigentlich ist. Gerade für Chroniker und schwer erkrankte Personen ist eine verbesserte Versorgung existentiell wichtig. Hier handelt es sich um die eigentliche „Königsklasse“ der Krankenkassen – also solche, die ihren Versorgungsauftrag ganz besonders ernst nehmen und sich z.B. besonders Gedanken über eine verbesserte und strukturiert gestaltete Versorgung (die sogenannte „Besondere Versorgung“, früher „Integrierte Versorgung“) machen.

5. Die für Berufseinsteiger besonders geeigneten Krankenkassen

Der Einstieg ins Berufsleben ist ein entscheidender Einschnitt im Leben. Erstmals wird man mit der Arbeitswelt konfrontiert und muss sich selbst versichern. Die Anforderungen dieser Altersgruppe zwischen meist 16 und 25 Jahren ist in vielen Bereichen anders als in späteren Jahren oder bei weiterentwickelten Lebensumständen.

Die Basis der Auswertung sind alle allgemein geöffneten Gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands (also keine ausschließlich betriebsbezogenen oder geschlossenen Kassen), die jeder gesetzlich Versicherte wählen kann. Denn der Wechsel der Gesetzlichen Krankenkasse kann mit einer Kündigungsfrist von zwei vollen Monaten ohne Problem erfolgen - Gesundheitsfragen oder andere Einschränkungen gibt es hier nicht! Und nach dem Wechsel ist man maximal 12 Monate an diese neue Krankenkasse gebunden. Somit ist ein "Ausprobieren" einer leistungsstärkeren Krankenkasse ganz ohne Risiko möglich – gerade auch für bereits kranke Menschen!

Damit Sie für sich schnell und einfach die richtige Krankenkasse aus den aktuell 73 allgemein geöffneten Kassen (Stand September 2022) finden, haben wir diese in zwei Gruppen eingeteilt:

• Bundesweit geöffnete Krankenkassen: Das sind Krankenkassen, in allen Bundesländern geöffnet sind.

• Regionale Kassen: Diese sind teils nur in einem einzigen, teils in vielen Bundesländern geöffnet, aber eben nicht bundesweit. Typisch für diese Kassen ist oft ein sehr hoher regionaler Bezug mit starker Verwurzelung vor Ort.

Die Bewertung an sich beruht auf den Daten unseres Kooperationspartners www.gesetzlicheKrankenkassen.de mit Stand 01.09.2022. Danach erfolgte Leistungsmeldungen konnten nicht mehr berücksichtigt werden. Dabei haben wir in jedem Bereich die maximal möglichen Punkte als 100 Prozent gewertet und dann berechnet, wieviel Prozent der möglichen Gesamtleistung die jeweilige Kasse erreicht hat. Je nach Höhe dieses Wertes wird die €URO-Bewertung für den jeweiligen Leistungsbereich vergeben.

Die einzelnen Leistungsbereiche (genutzte Detaildaten siehe Anhang zu diesem Dokument) wurden dabei folgendermaßen bewertet:

Typ 1: Suche nach größtem Sparpotential (der „Sparfuchs“)

Dieser Versicherte ist finanziell orientiert und wünscht hohe Rückerstattungen von der Kasse in Geldform, um "von seinen zu hohen Beiträgen auch etwas zu haben". Dies beinhaltet folgende Kriterien:

• - Möglichst geringer Beitragssatz

• - Ausgewählte Wahltarife, konkret:

Angebot eines Wahltarifs „Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit“

Angebot eines Wahltarif Selbstbehalt als Abwahltarif

• - Ausgewählte Bonusprogramme, konkret:

Bonus für Teilnahme an Präventionskursen (Kurse zur individuellen Gesundheitsförderung, z.B. Yoga etc.)

Bonus für Nachweis Nichtraucherstatus / Raucherentwöhnung Bonus für Einhaltung von Normalgewicht (BMI)

Bonus für Mitgliedschaft im Sportverein Bonus für Mitgliedschaft im Fitnessstudio Bonus für Leistungsabzeichen für Sport

• - Angebot kostenlose Professionelle Zahnreinigung sowie Zuschuss zur PZR

• - Angebote von Vorteilsprogrammen, konkret:

Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Hilfsmittel

Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Generika

Weitere Angebote zur Reduktion von Zuzahlungen

- Regelerstattungsätze bei Gesundheitsförderungskursen (Fremd- und Eigenkurse)

Typ 2: Gesund leben und gut versorgt sein mit „sanfter“ Medizin (der „Gesundheitsbewusste“)

Dieser Versicherte bevorzugt Naturheilverfahren und weitere Leistungen abseits der "harten" Schulmedizin, die ihn gesund leben lassen.

• - Ausgewählte Bonusprogramme, konkret: Bonus für Präventionskurse

Bonus für Nachweis von Nichtraucherstatus Bonus für Einhaltung von Normalgewicht Bonus für Mitgliedschaft im Sportverein Bonus für Mitgliedschaft im Fitnessclub

• - Angebote von Naturheilverfahren, konkret:

Übernahme von Anthroposophischer Medizin (Therapie + Arzneimittel) Übernahme von Ayurveda

Übernahme von Chelattherapie

Übernahme von Eigenbluttherapie

Übernahme von Feldenkrais

Übernahme von Homöopathie (Therapie + Arzneimittel)

Übernahme von Irisdiagnostik

Übernahme von Lichttherapie

Übernahme von Osteopathie

Übernahme von Phytotherapie

Übernahme von Reflexzonenmassage

Übernahme von Shiatsu

Übernahme von TCM (Traditionelle Chinesische Medizin)

Homöopathie (Therapie + Arznei) /Osteopathie/TCM werden stärker (genauso stark wie die Summe des Rests) gewichtet, als der Rest da bedeutender und stärker nachgefragt.

• - Angebote von Gesundheitsförderung, konkret: Gesundheitssport

Bewegungsprogramme

Vermeidung von Mangel-/Fehlernährung Stressbewältigungsstärkung

Entspannung

Angebot Kompaktkurse

Bewertung von Anzahl der Kurse, Onlineangebote und Erstattungshöhe in Prozent

• - Zusätzliche Leistungen, konkret

Hautkrebsvorsorge und Auflichtmikroskopie

Freie Krankenhauswahl ohne Mehrkosten

Leistungen von nicht-zugelassenen Leistungserbringern Patientenschulungen

• - Serviceleistungen, konkret

Medizinische Info-Hotline

Vorsorge-Erinnerungsservice

Betreuungsservice (fester Ansprechpartner und speziell zusammengestelltes Team) Auslandsnotfallservice

Typ 3: Familien

Diese Versicherten sind entweder bereits Familienmenschen oder angehende Eltern, denen spezielle gute Leistungen für die Kinder wichtig sind.

• - Zusatzleistungen, konkret:

Zusätzliche häusliche Krankenpflege

Brustkrebsvorsorge

Erweiterter Anspruch auf Haushaltshilfen

Impfungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus

Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten (bei Mutter-Kind-Kuren z.B.) Rufbereitschaftspauschale für Hebammen

Rooming-In bei Kindern

Freie Krankenhauswahl ohne Mehrkosten

Erweiterter Anspruch auf Künstliche Befruchtung

Zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere

Zusätzlichen Leistungen bei Schwangerschaft

Geburtsvorbereitungskurs für den Partner

Erweiterte Jugenduntersuchungen

• - Bonusprogramm, konkret:

Die jeweils höchstmögliche Prämie Erwachsene, Kinder und Kleinkinder (1. Lebensjahr).

Möglichkeit, im Bonusprogramm die gesammelten Punkte / Geldwerte in den neuen Abrechnungszeitraum zu übertragen.

• - Serviceangebot, konkret:

Servicetelefon 24/7 und Medizinische Infohotline 24/7 Eigenes Suchportal für Ärzte und Krankenhäuser

Eigene Vermittlung von Arztterminen und von Hebammen Vorsorgeerinnerungsservice

Typ 4: Versorgung bei Krankheit / beeinträchtigte Gesundheit („Kranke“ / „Chroniker“)

Diese Versicherten suchen ein besonders umfangreiches Angebot von besonderer Behandlung und Krankheitsservices, da sie entweder bereits erkrankt sind oder aufgrund einer angeschlagenen Gesundheit befürchten, dieses bald nutzen zu müssen.

• - Wahltarif Hausarztzentrierte Versorgung

• - Ausgewählte Vorteilsprogramme, konkret:

Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Hilfsmittel

Reduktion von Zuzahlungen bei Nutzung bestimmter Generika

• - Ausgewählte Maßnahmen der Gesundheitsförderung, konkret:

Gesundheitssport

Bewegungsprogramme

Vermeidung / Reduktion von Übergewicht

Vermeidung von Mangel-/Fehlernährung

Entspannung

Bewertung von Anzahl der Kurse, Onlineangebot und Erstattungshöhe

• - Zusätzliche Leistungen, konkret

Zusätzliche häusliche Krankenpflege

Impfungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus Medizinische Vorsorgeleistungen an Kurorten Patientenschulungen

Freie Krankenhauswahl ohne Mehrkosten

Übernahme nicht zugelassener Leistungserbringer

• - Serviceleistungen, konkret

Servicetelefon 24/7

Medizinische Infohotline

Betreuungsservice (fester Ansprechpartner und speziell zusammengestelltes Team) Anzahl Geschäftsstellen der Kasse je Bundesland

Reha-Beratung

Vermittlung von Arztterminen und ärztliche Zweitmeinung

Arztsuchportal und Krankenhaussuchportal

• - Umfangreiches Angebot von Verträgen der Besonderen Versorgung.

Typ 5: Berufseinsteiger

Diese Versicherten sind jung, starten gerade ins Berufsleben und zeichnen sich durch gute Gesundheit und regelmäßige sportliche Aktivitäten aus. Beides lassen sie sich gerne prämieren.

• - Angebot eines Wahltarifs „Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit“ und Angebot dieses Wahltarifes unabhängig vom Kostenerstattungsverfahren

• - Bewertung der maximalen Höhe der Prämie vom Wahltarif Beitragsrückerstattung bei einem Bruttomonatslohn von 1000 Euro in einem Zeitraum von drei Jahren.

• - Bewertung der Höhe der Geldbarprämie des Bonusprogramms, absolut und je Maßnahme im Durchschnitt.

• - Wie viele Maßnahmen sind notwendig um zu einer Bonusauszahlung zu kommen?

• - Welche Krankenkasse bezahlt eine Hautkrebsvorsorgeuntersuchung vor einem Alter

von 35 Jahren an und bezahlt sie dabei auch eine Auflichtmikroskopie?

• - sportmedizinische Untersuchung

• - Check-Up vor Alter 35 Jahre

• - Online Angebot: Online Filiale, medizinischer Informationsvideochat, Vorsorge-

Erinnerungsservice, Social Media Informationsportale (Facebook, Twitter, WhatsApp, weitere)

• - Auslandsschutz, konkret

Reiseschutzimpfungen allgemein

Reiseschutzimpfungen nach STIKO (Ständige Impfkommission) Auslandsnotfallservice

Zum Abschluß: Online-Service

Nachdem aber die Wahl der richtigen Krankenkasse eine ganz individuelle Frage ist, kann ein solcher Test nicht auf alle Einzelfälle und persönliche Gewichtungen eingehen. Daher wurde mit der Interaktiven Kassensuche die Möglichkeit geschaffen, sich ganz individuell die wichtigsten Leistungen zusammenzustellen und die darauf genau passenden Krankenkassen angezeigt zu bekommen. Diesen kostenfreien Service finden Sie unter www.kassensuche.de .

ANHANG: So haben wir gewertet

Hat eine Krankenkasse angegeben, eine Leistung in Sinne der gestellten Frage zu erbringen, wird ein Punkt vergeben.

Wird diese Leistung nicht im gesamten Versorgungsgebiet der Krankenkasse geleistet, wird sie um 50 Prozent abgewertet (Regionalfaktor).

Sollten Leistungen nur über ein gemeinsames Budget mit anderen Leistungen erstattet werden, wird die angebotene Leistung pauschal um 40 Prozent abgewertet (Gesundheitskontenfaktor).

Leistungen im Rahmen von Bonusprogrammen gelten nicht als Leistung für diesen Test, da die Versicherten zuerst die im Bonusprogramm geforderten Maßnahmen erfüllen müssen. Damit sind die aus dem Bonusprogramm gewährten Leistungen nicht voraussetzungslos und können nicht von jedem Versicherten tatsächlich ab dem ersten Tag des Jahres in Anspruch genommen werden.

Für die Gesamtbewertung wurde für jeden Teilbereich (Spalte) bewertet, wieviel Prozent der maximalen Leistung die Kasse erbringt. Diese Prozentwerte werden addiert und durch die Anzahl der Teilbereiche (Spalten) geteilt. Die Gesamtbewertung führt dann direkt zur Euro- Note.

Typ 1: Suche nach größtem Sparpotential (der „Sparfuchs“)

Es werden folgende Teilbereiche berücksichtigt:

• - Möglichst günstiger Beitragssatz (niedrigster für alle erreichbare – somit bundesweit

gültige - Zusatzbeitrag 100 Prozent (15,29 Prozent hkk als günstigste bundesweit geöffnete Kasse), Zusatzbeitrag von 16,3 Prozent bei AOK Nordost und AOK NordWest als teuersten allgemein geöffneten Kassen = 0Prozent), dazwischen lineare Bewertung.

• - Angebot eines Wahltarifs „Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit“ und dessen Angebot unabhängig vom Kostenerstattungsverfahren (1 Punkt) sowie Höhe der maximal möglichen Prämienzahlung bei Leistungsfreiheit (600 Euro = Höchstbetrag 6 Punkte, darunter anteilig). Sofern der maximale Vorteil bereits im ersten Jahr möglich ist, wird ein Punkt zusätzlich vergeben.

Für das Angebot eines Wahltarifs mit Selbstbehalt nur auf bestimmte Leistungen, 2 Punkte. Erreichbar sind hier maximal 10 Punkte.

• - Je erfülltem Merkmal eines Bonusprogramms gibt es 1 Punkt (100 Prozent bei 6 Merkmalen). Erreichbar sind hier maximal 6 Punkte.

Hinzu kommt die Höhe der maximal möglichen Bonuszahlung in Geld (ab einer Bonushöhe von 250€ gibt es 4 Punkte, darunter anteilig) sowie die die Höhe des durchschnittlichen Wertes je wahrgenommener Bonus-Maßnahme in Geld (ab einer Bonushöhe von 40€ gibt es 4 Punkte, darunter anteilig). Zusätzlich wird bewertet, ab wie vielen Maßnahmen eine Auszahlung im Bonusprogramm überhaupt möglich ist. Ist diese schon nach einer Maßnahme möglich ergibt dies 4 Punkte, für 2-3 Maßnahmen 3 Punkte, für 4-5 Maßnahmen 2 Punkte und unter 10 Maßnahmen 1 Punkt.Erreichbar sind hier maximal 12 Punkte.

Beide Erfüllungsgrade werden addiert und durch 2 geteilt für die Bewertung des Bereich Bonusprogramm.

• - Angebote von Vorteilsprogrammen (je Angebot 1 Punkt) Erreichbar sind hier maximal 3 Punkte.

• - Angebot von mindestens einer komplett kostenfreien Professionellen Zahnreinigung pro Jahr (max. 1 Punkt) und einem Zuschuss zur PZR (max. 1 Punkt), jeweils für alle Versicherten (ggfs. Abwertung durch Regional und/oder Gesundheitskontenfaktor). Erreichbar sind hier maximal 2 Punkte.

• - Regelerstattungshöhe Gesundheitsförderungskurse, jeweils Kurse von Fremdanbietern und kasseneigene Kurse. Bewertung des Prozentsatzes und der absoluten Höhe der Erstattung des Rechnungsbetrages. Maximale Erfüllung ab 100Prozent und 150€ je Kurs, darunter linear.

Berechnung mit Gewichtung der Ergebnisse:

• Beitragssatz: 30Prozent

• Wahltarife: 20Prozent (Grund: Die Beitragsrückerstattung kann eine Auszahlung von bis zu

EUR 600,- pro Jahr bringen, was ein Vielfaches der maximal möglichen Beitragsersparnis im Beitragssatz ist. Auf der anderen Seite ist eine Behandlungsfreiheit erforderlich, was wiederum einen Nachteil darstellt.

• Bonusprogramme: 20 Prozent (Grund: Bonusprogramme können auch bis zu 250 Euro pro Jahr bzw. im Einzelfall sogar darüber bringen, aber es sind zusätzliche regelmäßige Aktivitäten des Versicherten erforderlich.

• Vorteilsprogramme: 10 Prozent (Grund: Die Ersparnismöglichkeiten sind zwar da, aber i.d.R. nur bei bestehenden Erkrankungen. Im Falle dieser ist aber oft der Sparvorteil deutlich weniger wichtig als die gute Versorgung.

• Professionelle Zahnreinigung: 10 Prozent (Grund: Die Ersparnismöglichkeiten pro Jahr sind auf ca. 75 Euro bis 100 Euro begrenzt und auch nur dann, wenn man genau diese Maßnahme als wichtig erachtet. Andererseits wird sie außerordentlich häufig nachgefragt.

• Gesundheitsförderung: 10 Prozent (Grund: Regelerstattung kann bei Kursen von krankenkassenfremden Anbietern bis zu 250 Euro oder auch bei Eigenkursen unbegrenzt ohne Zuzahlung übernommen werden).

Dann erfolgt die Addition der erreichten und mit der Gewichtung multiplizierten Punkte. Da anders als bei echten Leistungen allerdings keine Kasse in der Lage sein kann, sämtliche finanziellen Vorteile summarisch anzubieten, erfolgt hier eine relative Benotung: Der beste vorhandene Wert wird als 100 Prozent und daraus linear die prozentuale Bewertung errechnet. Aus Basis des Ergebnisses gibt es die Euro-Bewertung.

Typ 2: Gesund leben und gut versorgt sein mit „sanfter“ Medizin (der „Gesundheitsbewusste“)

Es werden folgende Teilbereiche berücksichtigt:

• - Ausgewählte Angebote von Bonusprogrammen Erreichbar sind hier maximal 5 Punkte.

• - Angebote von Gesundheitsförderung (5 Handlungsfelder werden mit je 0,5 Punkten pro möglichen Kurs gewertet (maximal können Kassen 2 Kurse übernehmen). Hinzu kommen jeweils 0,5 Punkte, wenn für das jeweilige Handlungsfeld ein Online- Angebot vorhanden wird. Sind in der Gesundheitsförderung an sich auch Kompaktkurse verfügbar, gibt es 1 Punkt zusätzlich.

Beträgt die Erstattung von Fremdkursen 100 Prozent, werden 2 Punkte vergeben, bei mindestens 90 Prozent 1 Punkte, bei mindestens 80Prozent 0,5 Punkte).

Erreichbar sind hier maximal 10,5 Punkte.

• - Angebote von Naturheilverfahren (15 Möglichkeiten, Abwertung ggfs. durch Regional und Gesundheitskontenfaktor. Gewichtung Homöopathie (Therapie und Medikamente), Osteopathie und TCM zu insgesamt 50 Prozent, Rest 50 Prozent.

• - Zusätzliche Leistungen (ggfls. Abwertung ggfs. durch Regional und Gesundheitskontenfaktor).

Erreichbar sind hier maximal 5 Punkte.

• - Im Servicebereich gibt es für den Auslandsnotfallservice und Vorsorgeerinnerungsservice je erfüllter Leistung einen Punkt. Ebenso für die Medizinische Informationshotline. Wird diese jedoch an 24 Stunden/7 Tage pro Woche geboten, gibt es 0,5 Punkte zusätzlich.

Ist der persönliche Ansprechpartner oder das extra aufgestellte Betreuungsteam für alle Fragen zuständig, gibt es jeweils 1 Punkt; sind es nur ausgewählte Bereiche wie z.B. Krankengeld, Reha, Hilfsmittel o.ä. sind es jeweils 0,5 Punkte.

Erreichbar sind hier maximal 4,5 Punkte.

Berechnung:

Die jeweils erreichten Prozentwerte werden mit 20 Prozent im Gesamtergebnis gleichgewichtet. Daraus wird die Euro-Note vergeben.

Typ 3: Familien

Es werden folgende Teilbereiche berücksichtigt:

• - Ausgewählte Angebote von 13 Zusatzleistungen (Abwertung durch Regional

und/oder Gesundheitskontenfaktor). Je Leistung wird ein Punkt vergeben.

Erreichbar sind hier maximal 13 Punkte.

• - Mögliche Ausschüttungen aus Bonusprogrammen sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Babys (bis zum vollendeten 12. Lebensmonat) sowie erweiterte Möglichkeiten, als Familie vom Bonusprogramm zu profitieren. Dabei wird der jeweils höchste Wert aus Geldprämie, Sachprämie, Zweckgebundene Prämie oder Kombiprämie gewertet.

Die durchschnittliche Höhe Bonus Erwachsene bringt max. 4 Punkte, die durchschnittliche Höhe Bonus Kinder max. 4 Punkte und durchschnittliche Höhe Bonus Baby max. 4 Punkte, jeweils ab einer Höhe von 40 Euro.

Die Übertragbarkeit von Werten ins Folgejahr bringt für Erwachsene 1 Punkt und für Kinder 1 Punkt.

Erreichbar sind hier maximal 14 Punkte.

• - Ausgewählte Angebote von 7 Serviceleistungen. Erreichbar sind hier maximal 7 Punkte.

Berechnung:

Gewichtung der Ergebnisse:

• Zusatzleistungen: 60 Prozent aufgrund der überragenden Bedeutung

• Bonusprogramm: 20 Prozent aufgrund der gesundheitsfördernden Auswirkungen gerade bei Kindern, von denen die ganze Familie nicht nur finanziell profitiert

• Serviceleistungen: 20Prozent

Dann Addition der erreichten und mit der Gewichtung multiplizierten Punkte. Auf Basis des Ergebnisses wird die Euro-Note vergeben.

Typ 4: Versorgung bei Krankheit / beeinträchtigte Gesundheit (Kranke / Chroniker)

Es werden folgende Teilbereiche berücksichtigt:

• - Ausgewählte Vorteilsprogramme

Erreichbar sind hier maximal 2 Punkte.

• - Angebote von Gesundheitsförderung: 5 Handlungsfelder werden mit je 0,5 Punkten pro möglichen Kurs gewertet (maximal können Kassen 2 Kurse übernehmen). Hinzu kommen jeweils 0,5 Punkte, wenn für das jeweilige Handlungsfeld ein Online- Angebot vorhanden wird.

Sind in der Gesundheitsförderung an sich auch Kompaktkurse verfügbar, gibt es 1 Punkt zusätzlich.

Beträgt die Erstattung von Fremdkursen 100 Prozent, werden 2 Punkte vergeben, bei mindestens 90 Prozent 1 Punkte, bei mindestens 80Prozent 0,5 Punkte).

Erreichbar sind hier maximal 10,5 Punkte.

• - Zusatzleistungen (6 Möglichkeiten Abwertung ggfs. durch Regional und Gesundheitskontenfaktor)

Erreichbar sind hier maximal 6 Punkte.

• - Servicetelefon 24/7 und Medizinische Infohotline 24/7 je 1 Punkt.

Geschäftsstellen je Bundesland - wenn je Bundesland mehr als 20 Geschäftsstellen 2 Punkte, sonst GS/10 gerundet auf die 1. Nachkommastelle.

Ausgestaltung des Betreuungsservice über festen persönlichen Ansprechpartner oder ein speziell zusammen gestelltes Betreuungsteam: Zwei Punkte, wenn dies für alle Fragen gilt und 1,5 Punkte bei bestimmten komplexen Fällen.

Erreichbar sind hier maximal 6 Punkte.

• - Reha-Beratung und Wahltarif Hausarztzentrierte Versorgung Erreichbar sind hier maximal 2 Punkte.

• - Eigene Vermittlung von Arztterminen und strukturiertes System für ärztliche Zweitmeinung.

Erreichbar sind hier maximal 2 Punkte.

• - Eigenes Arzt-Suchportal und eigenes Krankenhaussuchportal Erreichbar sind hier maximal 2 Punkte.

• - umfangreiches Angebot von Verträgen der Besonderen Versorgung (Verträge für 78 Indikationen)

Es wurde dabei berücksichtigt, ob die Krankenkasse zur jeweiligen Indikation in mindestens einem Bundesland einen Vertrag zur Besonderen Versorgung hat. Erreichbar sind hier maximal 78 Punkte.

Berechnung:

1. Berechnung der Prozentwerte je Bereich und gleichgewichtete Addition. Auf Basis des Ergebnisses wird die Euro-Note vergeben.

Typ 5: Berufseinsteiger

Es werden folgende Teilbereiche berücksichtigt:

• - Angebot eines Wahltarifs „Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit“ und die Höhe der Prämie in einem Zeitraum von 3 Jahren. Maximale Punktzahl für Prämien ab 400€ sind 4 Punkte, Darunter wird die Punktzahl anteilig berechnet. Addiert wird jeweils ein Punkt, wenn der Tarif ohne Kostenerstattungstarif wählbar ist und die Prämie in den drei Jahren nicht gestaffelt ist. Erreichbar sind hier maximal 6 Punkte.

• - Im Bereich Auslandsschutz werden die Erstattung des Impfleistung und des Impfstoffes mit jeweils maximal 1,5 Punkten (ggfs. Abwertung durch Gesundheitskontenfaktor) bewertet. Wird komplett nach den Empfehlungen der STIKO (Ständigen Impfkommission) übernommen oder bietet die Krankenkasse einen Auslandsnotfalldienst an, gibt dies noch jeweils einen zusätzlichen Punkt.

Erreichbar sind hier maximal 5 Punkte.

• - Online-Services

Bewertet wird mit jeweils einem Punkt, ob die Krankenkasse eine Online-Filiale, einen medizinischen Informationsvideochat oder eine elektronische Gesundheitsakte oder einen Vorsorge-Erinnerungsservice bietet und in welchen Sozialen Netzwerken sie vertreten ist. Erreichbar sind hier maximal 5 Punkte.

• - Allgemeine Zusatzleistungen

Betrachtet werden die Hautkrebsvorsorgeuntersuchung auch unter 35 Jahren die Auflichtmikroskopie im Rahmen der Hautkrebsvorsorge, die sportmedizinische Untersuchung, und der Check-Up unter 35 Jahre. Dafür wurde jeweils ein Punkt vergeben (ggfs. Abwertung durch Regional und/oder Gesundheitskontenfaktor). Erreichbar sind hier maximal 4 Punkte.

• - Bonusprogramm

Betrachtet wird die Höhe der maximal möglichen Bonuszahlung in Geld (ab einer Bonushöhe von 250 Euro gibt es 4 Punkte, darunter anteilig; ist eine höhere Prämie ab dem Folgejahr möglich, gibt es 0,5 Punkte zusätzlich) sowie die die Höhe des durchschnittlichen Wertes je wahrgenommener Bonus-Maßnahme in Geld (ab einer Bonushöhe von 40 Euro gibt es 4 Punkte, darunter anteilig). Zusätzlich wird bewertet, ab wie vielen Maßnahmen eine Auszahlung im Bonusprogramm überhaupt möglich ist. Ist diese schon nach einer Maßnahme möglich ergibt dies 4 Punkte, für 2-3 Maßnahmen 3 Punkte, für 4-5 Maßnahmen 2 Punkte und unter 10 Maßnahmen 1 Punkt. Erreichbar sind hier maximal 12,5 Punkte.

Berechnung:

Addition des Erreichungsgrades der jeweiligen Teilbereiche auf Basis der jeweiligen maximalen Punktzahl in Prozent, gleichgewichtet mit jeweils 20 Prozent. Abschließend erfolgte die Vergabe der €uro-Note auf Basis der erreichten Punkte.