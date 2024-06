Die Aktie von Tonies ist jüngst aus dem zähen Seitwärtstrend im Bereich um 5 Euro nach oben ausgebrochen und könnte nun Kurs auf alte Höchststände bei über 12 Euro nehmen.

Nebenwerte-Experte Lars Winter hatte die Börsenstory von Tonies im Lars Winter Report 31/23 schon einmal näher vorgestellt. Bisher kam der Titel nicht wirklich ins Laufen. Doch das könnte sich nun möglicherweise ändern. Denn der Hersteller für Lautsprecherboxen für Kinder ist gut im Geschäft. Die Firma bestätigte vor Kurzem mit den guten Quartalszahlen auch die Prognose fürs laufende Jahr. Tonies will den Umsatz 2024 um ein Drittel steigern, bei einer bereinigten Ebitda-Marge von 6 bis 8 Prozent und einem positiven freien Cashflow von über 10 Millionen Euro. Wachstumstreiber ist und bleibt die internationale Expansion. Vor allem in den USA brummt das Geschäft. Der Umsatz in Nordamerika hat sich im Vorjahr bereits auf über 140 Millionen Euro verdoppelt. Im laufenden Jahr wird ein Anstieg auf über 200 Millionen Euro erwartet — eine kon¬servative Prognose. Seit dem Markteintritt in den USA wurden in dieser Region schon 1,5 Millionen Tonieboxen verkauft.

Seit Anfang Mai gewann die Aktie von Tonies 35 Prozent hinzu.

