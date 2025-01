Mit Aktien regelmäßig und ganz einfach Geld kassieren. Mit einem ausgewählten Dutzend Aktien aus aller Welt sichern sich Anleger hohe Dividenden und zugleich große Chancen auf ordentliche Kursgewinne



Endlich geht es wieder los: Am 18. Februar schüttet Siemens als erstes großes Unternehmen aus Deutschland in diesem Jahr Dividende aus. Knapp 4,1 Milliarden Euro werden verteilt. Aus der Sicht eines Anlegers wichtiger: Für jedes einzelne Papier gibt es 5,20 Euro. Das entspricht einer Dividendenrendite von etwas mehr als zweieinhalb Prozent. Wem das zu wenig ist, der wird am Aktienmarkt leicht fündig. Viele Titel bieten Dividendenrenditen im zweistelligen Prozentbereich.



Ganz wichtig: Anleger sollten nicht übereilt nach jenen Aktien mit der auf dem Papier höchsten Dividendenrendite greifen. Extreme Prozentzahlen sind oft ein Signal, dass Börsianer eine Dividendenkürzung vorwegnehmen. Außerdem gibt es den Dividendenabschlag: Da mit der Ausschüttung Geld ohne Gegenleistung aus dem Unternehmen fließt, fällt der Aktienkurs am sogenannten Ex-Tag entsprechend deutlich. Wichtig sind Qualität und Nachhaltigkeit! Bei einem guten Unternehmen wird der Dividendenabschlag mit der Zeit wieder aufgeholt. Wer auf die richtigen Papiere setzt, saugt also regelmäßig Geld ab und erzielt zusätzlich Kursgewinne.

Hohe Dividende und niedrige Bewertung

Zwölf internationale Aktien hat die Redaktion ermittelt. Einige Dividendenklassiker sind dabei, aber auch hierzulande eher unbekannte Titel. Fünf der Papiere haben zweistellige Dividendenrenditen, keines kommt auf weniger als sechs Prozent. Die größte Nummer auf unserer Liste ist ein amerikanischer Finanzkonzern, bei dem wir mehr als 13 Prozent Dividendenrendite erwarten. Ebenfalls dabei: ein europäischer Versicherer, der sich in Sachen Dividende nicht vor der prominenten Konkurrenz aus dem DAX verstecken muss. Ein Südamerikaner, der zusätzlich zu vier Quartalsdividenden bei Gelegenheit auch Sonderbeträge verteilt. Ein Logistiker, der von einer extremen Marktlage profitiert.



Auch Deutschland hat seine Dividendenriesen. Ein Telekomdienstleister aus dem MDAX beispielsweise wirft rund sechseinhalb Prozent ab, mit der Aussicht auf jährliche Steigerungen.



Einen besonderen Reiz im aktuellen Umfeld bieten Europäer aus den zyklischen Wirtschaftszweigen. Aufgrund des schwachen Konjunkturumfelds sind viele dieser Aktien im historischen Vergleich und auch gemessen an der Konkurrenz aus den USA niedrig bewertet. Die Dividendenrenditen sind dagegen häufig verblüffend hoch. Das gilt auch dann noch, wenn man davon ausgeht, dass die Ausschüttungen moderat gekürzt werden müssen. Sobald die Wirtschaft wieder anzieht, haben die europäischen Zykliker beim Kurs und auch bei der Dividende deutliches Aufwärtspotenzial.



Im Schnitt kommt unser Minidepot aus den zwölf ausgewählten Aktien auf eine Dividendenrendite von rund neun Prozent. In der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE stellen wir die Titel im Detail vor. Als Extra präsentieren wir zum Abschluss ein Spezialprodukt, das eine ganz besondere Strategie umsetzt.

Weitere Themen im Heft:

DAX-Check 2025

Die deutschen Bluechips melden jetzt ihre neuen Prognosen. Was Investoren sich bei den Titeln erwarten dürfen (S.28)



Viel zu günstig

Dieser IT- und SAP-Dienstleister ist auf Wachstumskurs und profitiert von nachhaltigen Trends rund um Cloud-Computing und künstliche Intelligenz. Die günstige Bewertung sorgt für Übernahmefantasie (S.34)



Turnaround voraus

Das Land wird von einem Politikskandal erschüttert. Die Börse hat deswegen viel an Wert verloren. Doch das könnte eine gute Chance zum Kauf sein. Denn Südkorea ist immer noch ein Land, das führend ist in vielen Tech-Bereichen (S.36)



Die Reichmacher

Drei Visionäre, ein Ziel: die besten KI-Chips bauen. Wer hat wo die Nase vorn, und auf welche Aktien sollten Anleger setzen? Eine Analyse (S.42)



Die Trump-Rally

Zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump warten viele Kryptowährungen mit spektakulären Steigerungen auf. Doch auch die Volatilität steigt (S.56)

