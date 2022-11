Während der Weihnachtsmann in der Weihnachtspostfiliale Kinderbriefe aus aller Welt beantwortet, hoffen Anleger auf einen Sprint der Deutschen-Post-Aktie zum Jahresende.

Die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) ist eröffnet. Dort wird der Weihnachtsmann bis Heiligabend Kinderbriefe aus aller Welt beantworten – mit der Unterstützung von fleißigen Weihnachtsengeln.

Zeitgleich hoffen Anleger auf einen Sprint der Deutschen-Post-Aktie zum Jahresende. Die Chancen stehen gut, denn Schnäppchentage wie der Black Friday und der Cyber Monday sind bei Verbrauchern sehr beliebt. Schon vor dem eigentlichen Weihnachtsgeschäft schnellen die Bestellungen für gewöhnlich in die Höhe. Und somit die Anzahl der Pakete, die verschickt werden.

Setzen auch Sie auf steigende Kurse bei der Deutschen-Post-Aktie? In der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE lesen Sie einen Ausblick bis 2024. Ein Schnäppchen ist Ihnen in jedem Fall sicher: Noch bis zum 30. November sparen Sie 20 % auf den Kauf von Einzelheften und Abos. Geben Sie bei der Bestellung ganz einfach den Rabattcode BLACK22 an.

BLACK-FRIDAY-Rabatt sichern

Zögern Sie nicht! Der Rabattcode BLACK22 gilt auch für unsere anderen Magazine und Börsendienste. Egal ob Sie €uro, BÖRSE ONLINE oder €uro am Sonntag testen möchten. Oder an speziellen Investments in Rohstoffe oder Kryptowährungen interessiert sind – mit unseren Black-Friday-Deals sparen Sie auf alle Abos und Einzelausgaben 20 %.