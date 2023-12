Ist es schlau, jetzt wieder Immobilien zu kaufen? Ein Top-Experte der Deutschen Bank verrät, wie es um die Häuser-Preise im neuen Jahr steht

Es war kein einfaches Jahr für Immobilien: Durch die deutlichen Zinserhöhungen ging es für viele Immobilienpreise eher nach unten. Die Preise gingen laut der Deutschen Bank teilweise zwischen zehn bis 20 Prozent zurück. Dennoch interessieren sich weiterhin viele Menschen für die Möglichkeit einer Immobilienanlage. Doch könnte es sich bereits 2024 wieder lohnen, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen?

Gute Nachrichten für Immobilien-Interessierte. Denn laut dem Kapitalmarktausblick der Deutschen Bank könnte der Schock langsam verdaut und das Zinsumfeld eingepriesen sein. Laut den Experten bedeutet das: Spannende Einstiegschancen.

Spannende Einstiegschancen für Immobilien – das können Anleger 2024 erwarten

Die Deutsche Bank sieht im neuen Jahr spannende Einstiegschancen beim Thema Immobilien. Vor allem Wohnimmobilien seien wieder interessant. „Ich gehe davon aus, dass sich die Wohnimmobilienpreise in Deutschland nach überstandenem Zinsschock stabilisieren und danach auch wieder Aufwärtspotenzial bieten könnten“, so Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. „Die Mieten dürften weiter steigen, wenngleich etwas langsamer. Straffere Finanzierungsbedingungen erschweren den Bau, was das Angebot an Wohnraum insgesamt verknappt.“

Doch nicht nur bei Wohnimmobilien könnte sich ein genauerer Blick lohnen. Auch das Segment Logistik bei Gewerbeimmobilien sei interessant, denn die Nachfrage nach Lagerhallen wird von den Bemühungen getrieben, „Lieferketten zu regionalisieren und dem Wachstum des Onlinehandels“, heißt es in dem Bericht.

Bei Büroimmobilien, gerade in den USA, sei hingegen Vorsicht geboten: „Das Segment könnte sich in einem längeren Abwärtstrend befinden“, so Experte Dr. Ulrich Stephan. Denn dort würden Mietverträge jetzt langsam auslaufen und in den nächsten Jahren bestehe ein erhöhter Refinanzierungsbedarf.

