€uro: Herr Leber, die Börse ist in diesem Jahr bislang entgegen vieler Prognosen gut gelaufen. Haben Sie schon Gewinne mitgenommen?



Hendrik Leber: Nur bei Nvidia. Grund­sätzlich lasse ich Gewinne jedoch gern laufen. Auch Nvidia haben wir seit sie­ben Jahren im Depot und viele Höhen und Tiefen mitgemacht. In diesem Fall wurde die Position im Fonds aber zu groß, sodass wir die Position von sechs Prozent auf vier Prozent reduziert ha­ben. Das ändert aber nichts daran, dass Nvidia eine großartige Firma ist. Ob sie eine Billion Dollar wert ist, weiß ich jedoch nicht. Schließlich kann es sein, dass Firmen wie AMD oder Analog De­vices in ein paar Jahren mit neuartigen Chips kommen und den Wettbewerb neu entfachen.

Wie viel Cash halten Sie momentan?

Unsere Kasse liegt derzeit um null Pro­zent. Wir sehen deutlich mehr Invest­mentgelegenheiten als wir Geld haben.

Welche Gelegenheiten haben Sie zuletzt ergriffen?

Wir haben kürzlich bei drei Aktien zu­ geschlagen. Die erste große Frage war für uns, wo das ganze Geld hinfließt. Wir haben riesige EU-Programme und in den USA den Inflation Reduction Act in gewaltigen Größenordnungen. Einer der Profiteure dürfte dabei Prys­mian sein, ein italienischer Spezialist für Stromleitungen. In den Geschäftsbe­richten sind Aufträge von bis zu 800 Millionen Euro zu finden, um unterirdi­sche Stromleitungen mit 500 000 Volt im Gleichstrombetrieb zu bauen. Prys­mian deckt den Bedarf an alternativ­ losen Kupferkabeln, die wir benötigen. Eine weitere Aktie, die wir für unterbe­wertet halten, ist die von Denali The­rapeutics. Mithilfe von sogenannten Antikörper­Transportvehikeln über­ winden sie die Blut­-Hirn­-Schranke, die eigentlich dafür sorgt, dass Medika­mente stark abgebremst werden, bevor sie das Hirn erreichen. Gerade im Be­reich der Alzheimer­Forschung oder der Bekämpfung von anderen Hirn­krankheiten könnte das Verfahren von Denali deshalb enorm spannend werden. Und die dritte Aktie ist die von Universal Display, die Pigmente für OLEDs herstellt. Aktuell kommt ein Großteil dieser OLEDs aus Südkorea, allen voran von LG. Diese werden im Grunde genommen noch von einer Art Tintenstrahldrucker hergestellt. Und genau da beginnt meine Fantasie. Denn da müsste man doch auch etwas Durch­sichtiges bedrucken können. Beispiels­ weise in Automobil­Interieurs, in denen in Zukunft der Tacho auf der Holzoberfläche zu sehen sein könnte. Ein Be­reich, der gerade erst anfängt zu wach­sen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Technik von Universal Display auch bei der Apple Vision Pro ihren Teil da­ zu beiträgt.

