Wie sich mit der richtigen Kapitalanlage stetig Geld verdienen lässt – und sich die Anlagesumme dabei sogar noch vermehrt. PLUS: die richtigen Aktien, Anleihen und ETFs

Manchmal muss man Dinge ganz detailliert aufschreiben, damit sie eine Faszination entwickeln. Ein zweites Einkommen mit Dividenden und Zinsen?

Davon hat wohl jeder schon einmal gehört. Interessanter wird es, wenn man sieht, wie die Erträge regelmäßig Monat für Monat aufs Konto fließen.



Kursgewinne plus 5.500 Euro Einkommen

Das erste Depot besteht aus zehn Aktien, die nicht nur mit ihrer Dividende überzeugen, sondern denen die Redaktion auch dauerhafte Kursgewinne zutraut. Insgesamt gibt es 32 Auszahlungen über das ganze Jahr gestreut. Spitzenreiter ist mit acht Prozent der belgische Chemiekonzern Solvay, dem BÖRSE ONLINE darüber hinaus eine Kurschance von fast 50 Prozent zutraut.



Weiter geht es dann mit den Anleihen. Da wir von fallenden Renditen ausgehen, haben wir durchgehend Langläufer gewählt. So kommen auch hier zu den Zinsen noch Kursgewinne hinzu. In Sachen Bonität muss man kleine Abstriche machen, denn mit Triple-A-Anleihen ist nach dem bereits erfolgten Zinsrückgang die Inflation nicht zu schlagen. Dennoch ist es uns gelungen, ein Depot zusammenzustellen, das ein sogar größeres Einkommen generiert als das oben aufgeführte Aktiendepot: gut 5.500 Euro jährlich mit monatlicher Auszahlung.

Und was macht man dann mit der Dividende? Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten: verkonsumieren, in das Depot reinvestieren oder den Dividendenturbo einschalten.



Bis zu 27 Prozent Rendite

Mit der Dividenden-Turbo-Strategie erzielen Anleger allein aus den Ausschüttungen Renditen zwischen 19 und 27 Prozent. Dabei werden die Aktien im Depot nicht angetastet, das Kapital kann durch Kursgewinne weiterwachsen. (…)



Massen sorgen für volle Kassen

Ansturm auf Livekonzerte sorgt bei diesem Ticketvermarkter für volle Kassen. Für das Gesamtjahr hob der Konzern seine Prognose an. Der Aktienkurs klettert und bricht charttechnisch aus (S.26)



Auf Wachstumskurs zum Jahreshoch

Der Hersteller von Audioboxen für Kinder ist operativ weiter auf Wachstumskurs. Vor allem das Geschäft in den USA läuft gut und verspricht viel Fantasie. Der Small Cap dürfte wieder Fahrt aufnehmen (S.28)



Chancen auf Verdoppler

Zulieferer im Krisenmodus: Ein DAX-Konzern teilt sich, Entlassungswellen und niedrige Kurse an der Börse. Welche Aktien aus der Autobranche Risikofreudige mit Geduld langfristig fürstlich belohnen könnten (S.32)



Sechs Mal 50-Prozent-Chance

Angeblich sind Börsen effizient. Doch manchmal, vor allem an den Rändern der Märkte, werden gute Gelegenheiten nicht erkannt. BÖRSE ONLINE stellt sechs Aktien vor, die ein Potenzial von zumindest 50 Prozent mitbringen. (S.38)



Mitverdienen

Ob per klassischer Kreditkarte oder rein digitalem Geldverkehr – wo immer etwas zu bezahlen ist, verdient die Branche der Zahlungsdienstleister mit. Wir stellen sechs aussichtsreiche Aktien vor (S.44)

