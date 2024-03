Amazon, Apple, Microsoft, Meta & Co sind nicht mehr die einzigen Technik-Papiere, die in jedes Depot gehören. Finden Sie die 15 Titel, die auch in Zukunft die Märkte dominieren werden



Hinterher ist man immer schlauer: Wer im Februar 2006 die Summe von 10.000 US-Dollar in die Magnificent 7 (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla) investiert hätte, könnte sich heute über ein Vermögen von mehr als 900.000 Dollar freuen. Hätte er die gleiche Summe in den Nasdaq 100 angelegt, wären aus 10.000 Dollar „nur“ 108.000 Dollar geworden.

Wiederholt sich die Geschichte? Und wer sind die nächsten Glorreichen 7? Die Tech-Giganten für die Ewigkeit? BÖRSE ONLINE hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht.



Erstens: Trotz des boomenden Gesundheitssektors ist es wahrscheinlich, dass auch die nächsten Glorreichen 7 überwiegend Techunternehmen sind. Und alle bedeutenden Techunternehmen sind im Technologie-Index Nasdaq notiert. Auf diesen Index haben wir uns daher spezialisiert.



Zweitens: Einer der Hauptwachstumstreiber wird künstliche Intelligenz sein. Und um in KI investieren zu können, müssen Unternehmen eine kritische Größe aufweisen. „Der KI-Boom hat die großen Unternehmen noch größer gemacht“, bestätigt Star-Fondsmanager Hendrik Leber unsere These.

„Und er hat gerade erst angefangen.“

Unsere Conclusio: Um auf den fahrenden KI-Zug aufzuspringen, sollte man in große Unternehmen investieren.



Drittens: Die Zeiten sind schnelllebig, Favoriten ändern sich. Bis 2021 war Tesla noch eine Kursrakete, heute konsolidiert die Aktie. Es ergibt also Sinn, bei der Suche nach den nächsten Glorreichen 7 flexibel vorzugehen.



