Wenn das angesehene US-Anlegermagazin „Barron’s“ traditionsgemäß Anfang eines Jahres eine bunt gemischte Truppe von Anlageexperten zum runden Tisch bittet, ist die Aufmerksamkeit der Anleger groß. Schließlich vertreten die Investmentmanager nicht nur die großen Häuser der Branche und damit Hunderte von Milliarden Dollar an Kundengeldern. Die Aktien, die sie im Fokus haben, erreichten in der Vergangenheit auch oft bis zu dreistellige Kursgewinne. Und die Eingeladenen zählen zu den besten, erfahrensten und renommiertesten Experten der Wall Street.

Auch die Redaktion von BÖRSE ONLINE verfolgt die Anlagestrategien dieser Pro‘s, die ganz verschiedene Investmentansätze vertreten und durchaus unterschiedliche Aktien als ihre persönlichen Gewinnerwerte ausgemacht haben.



Die lukrativsten Aktien der Welt

Von Rohstoffwerten über innovative Softwareunternehmen bis hin zu Medienkonzernen und attraktiven Übernahmekandidaten — die Redaktion hat unter den Empfehlungen diejenigen herausgesucht, die in den kommenden zwölf Monaten aller Voraussicht nach die größten Chancen haben. Dabei haben wir auf eine gute Mischung Wert gelegt: Da sind zum einen die Aktien mit der Chance auf einen schnellen Verdoppler, Dauerläufer mit der Aussicht auf jährlich 15 bis 20 Prozent Gewinn, aber es darf auch einmal ein Fonds mit einer attraktiven Ausschüttungsrendite von mehr als acht Prozent sein.



Lukrative Renditen, spannende Investoren, lohnende Investments — in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE lesen Sie, was die „Wolves of Wall Street“ an Überraschungen für Sie bereit halten. Ihr gemeinsames Ziel: besser als die Indizes zu sein. Und dass sie das schaffen, haben sie alle über Jahrzehnte unter Beweis gestellt.



Weitere Themen im Heft:

DAX 2024

Schwere Zeiten, hohe Gewinne. Deutschlands Konzerne legen ihre Geschäftszahlen vor. Worauf Anleger jetzt achten sollten (S.30)



„Sehr stark begonnen“

Auch ein Gewinnrückgang im vierten Quartal 2023 bremst diese Aktie nicht. Im neuen Jahr soll es weiter bergauf gehen (S.34)



Wenn der Chef eigene Aktien kauft...

Dieser Medienkonzern steht unter Druck. Der Hauptaktionär fordert den Verkauf von Beteiligungen, um Mehrwert zu schaffen. Werden die Pläne umgesetzt, könnte neue Fantasie aufkommen (S.36)



Einer der spannendsten Chipwerte

Etwas besser als erwartet fielen die Zahlen zum vierten Quartal aus. Die Talsohle könnte erreicht sein. Mit dem neuen Werk in Singapur ist das Unternehmen für die Zukunft sehr gut aufgestellt (S.38)



In einer eigenen Börsenliga

Die sieben Riesen der Wall Street – Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla – sind zusammen mehr wert als jede Börse außerhalb Amerikas. Fünf legten Zahlen vor. Wie Anleger das Potenzial der Riesen nutzen sollten (S.40)

