Gewinner und Verlierer an der Deutschen und internationalen Börsen – und was Anleger über ausgewählte Kurse wissen müssen.



Jede Woche nimmt die Finanzzeitung €uro am Sonntag ausgewählte Kurse ins Visier, sowohl national als auch international und präsentiert die Top-Performer ebenso wie die Flops der vergangenen Woche, vor 365 Tagen und vor drei Jahren.



Als Top national konnte in der Woche vom 10. bis 16.01.25 die Aktie von SMA-Solar mit einem Plus von 7,1% punkten. Der Boden scheint erreicht zu sein. Eine Studie des Analystenhauses Jefferies hat zum Wochenstart die Papiere von SMA Solar beflügelt. Der stark verprügelte Wert (-69 Prozent seit einem Jahr) zog teilweise zweistellig an, nachdem die Experten ihr Kursziel von „Hold“ auf „Buy“ hochstuften und das Kursziel von 11 Euro auf 20 Euro fast verdoppelten. Vom aktuellen Niveau wäre das ein Aufwärtspotenzial von 27,9 Prozent. Hintergrund: Jefferies sieht besonders für zyklische Werte ein enormes Aufholpotenzial durch eine Erholung der Weltwirtschaft. In der Studie sprach man außerdem von einer Bewertung bei SMA Solar, die bereits am Tiefpunkt angekommen sei und nun ebenfalls Chancen auf Steigerung bieten würde.



Bei den Flops international traf es im gleichen Zeitraum Moderna massiv. Die zuletzt leiderprobten Moderna-Aktionäre mussten in dieser Woche den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Das US-Biotechnologieunternehmen strich die Prognose für das laufende Jahr kräftig zusammen. Statt der bislang angestrebten 2,5 Milliarden bis 3,5 Milliarden Dollar Umsatz rechnet das Management nun nur noch mit 1,5 Milliarden bis 2,5 Milliarden Dollar. Das Ziel, die operative Cashflow-Gewinnschwelle zu erreichen, wurde von 2026 auf 2028 nach hinten verschoben.

Die Aktie brach in Folge der Ankündigung massiv ein, der zweite Versuch einer Kurserholung, der um den Jahreswechsel zu beobachten war, ist damit gescheitert.



Im Dreijahres-Top liegt ein Überflieger mit einem Plus von 155,2% bei den internationalen Aktien ganz weit vorne, wobei der Kurs erst 2024 wieder so richtig anzog. Um wen es sich hierbei handelt und wen wir noch alles in die Tops und Flops aufgenommen haben, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – DER Finanzzeitung mit dem EXTRA am Wochenende für Digitalabonnenten.



Die neue Lust auf Luxus

Richemont erstaunt mit deutlichem Umsatzplus und zieht die Aktien weiterer europäischer Branchenvertreter nach oben. Die Talsohle könnte endlich durchschritten sein (S.6)



Furioser Bankenauftakt

Goldman Sachs & Co präsentieren starke Ergebnisse. JP Morgan lässt mit einem neuen Rekordgewinn von 58 Milliarden Dollar die Konkurrenz hinter sich (S.8)



Weiter nicht zu bremsen

Dieser Auftragsfertiger für Chips verbucht 2024 starke Geschäfte und zeigt sich auch dank KI für das neue Jahr optimistisch (S.14)



Aufgehellter Ausblick

Deutschland steckt in der Rezession, doch führende Ökonomen blicken optimistischer auf 2025. Den FDP-Vorschlag, Bitcoin in die EZB-Reserven zu nehmen, lehnen sie ab (S.16)



Nicht alle haben Platz

Chinas Hersteller dominieren mit ihren Elektroautos den heimischen Markt. Doch untereinander droht ein gnadenloser Überlebenskampf. Viele Hersteller werden wohl auf der Strecke bleiben (S.44)



