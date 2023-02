Da vermuteten viele Anleger im vergangenen Jahr noch, dass sich die Kryptobranche wohl nur schwer nach den letzten Pleite-Ereignissen erholen würde, schon legte der Bitcoin als größte und älteste Digitalwährung zum Jahresbeginn direkt knapp 40 Prozent an Wert zu – der beste Jahresstart seit 2013! Mit dem Best of Krypto Index können Anleger jetzt in Bitcoin und 9 weitere starke Coins investieren und auf Kursgewinne setzen.

In Summe ist der gesamte Kryptomarkt nun wieder mehr als 1 Billion Dollar wert – eine wichtige Marke, wenn man bedenkt, wie viel der Markt im vergangenen Jahr einstecken musste. Die Pleite der Kryptobörse hatte die Branche der Digitalwährungen gehörig auf den Kopf gestellt. Die Folge: Unsicherheit und hohe Volatilität waren mit einem lauten Knall wieder zurückgekehrt. Jetzt, einige Wochen später, hat sich das Blatt gewendet – zumindest wenn man sich den Bitcoin anguckt.

Der Coin zeigte vor wenigen Tagen ein seltenes Goldenes Kreuz in seinem Chart – der Historie nach zu urteilen ein positives Zeichen für die Währung. Seit 2012 bildete Bitcoin bereits acht Mal ein Golden Cross. Das führte zwar nicht immer zum Erfolg, aber wer immer beim Goldenen Kreuz kaufte und spätestens beim Todeskreuz verkaufte, reagierte bisher bestmöglich auf die Entwicklungen. Das Goldene Kreuz bildete meist den Startpunkt für sagenhafte Rallys. Dass auch andere Währungen davon profitieren – nachdem der Bitcoin zu Jahresbeginn um knapp 40 Prozent zulegte, zog beispielsweise auch Ethereum an –, ist nicht auszuschließen. Die aktuelle Marktlage ist also günstig, um Kryptopositionen im eigenen Depot aufzubauen.

Marktlage nutzen – dynamisch investieren

Wer sich vor einem Einzelinvestment scheut, kann sein Risiko mit dem Best of Krypto Index von BÖRSE ONLINE auf mehrere starke Schultern verteilen. Der Index bildet die 10 größten Coins, ausgewählt nach ihrer Marktkapitalisierung, ab und macht diese per Zertifikat investierbar. Seit Jahresbeginn hat der Index um mehr als 40 Prozent zugelegt. Weitere Kursgewinne? Nicht auszuschließen.

Ihr besonderer Vorteil: Für den Handel des Zertifikats brauchen Sie kein Konto bei einer Kryptobörse, sondern können diesen einfach und bequem über die Börse Frankfurt abwickeln. Über die WKN A2URSJ nehmen Sie nahezu eins zu eins am Kursverlauf teil. Im Index ist Bitcoin mit 19 Prozent am höchsten gewichtet, die anderen 9 Positionen sind mit jeweils 9 Prozent veranschlagt.

