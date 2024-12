Trade Republic ist bekannt dafür als Neobroker und inzwischen auch als Bank in Sphären vorzustoßen, die bisher noch stark unterrepräsentiert sind. So auch dieses Mal, denn für Kunden gibt es jetzt eine bisher einmalige Funktion in Deutschland.

Weihnachten steht vor der Tür und beim beliebten Neobroker Trade Republic gibt es eine neue und bisher in Deutschland einmalige Funktion für Kunden. Die Besonderheit dabei: Sie passt perfekt zum anstehenden Fest.

Trade Republic macht es weihnachtlich

So gibt es konkret bei dem Neobroker seit dem 02. Dezember die Möglichkeit, Aktien und ETFs an Freunde und Familie zu verschenken. Die Betreffenden müssen, um das Präsent annehmen zu können, ein Depot bei Trade Republic haben oder dieses im Anschluss eröffnen. Damit soll man sich gegenseitig beim Vermögensaufbau unterstützen und hat eine Alternative zu den vielen konsumgetriebenen Geschenken zum Weihnachtsfest.

Darüber hinaus gibt es im Rahmen der Neueinführung noch die Chance, 10.000 Euro als Kunde zu gewinnen. Wer die Funktion im Dezember erstmalig benutzt, nimmt automatisch an dem dahinterstehenden Gewinnspiel teil.

Einmalige Funktion macht Trade Republic attraktiver

Durch diese neu eingeführte Funktion wird das Angebot von Trade Republic daher nur noch attraktiver für Kunden, da die Vielfalt der Möglichkeiten steigt, wie man das Angebot nutzen kann. Doch bereits ohne diesen neuen Anwendungsfall war der Neobroker Sieger unseres BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleichs, sodass sich hier definitiv ein Blick für all diejenigen lohnen kann, die noch kein Konto bei Trade Republic haben.

Hier geht es zum Angebot von Trade Republic

Übrigens: Wussten Sie schon, dass der Neobroker aktuell neben seiner weihnachtlichen Geschenkfunktion auch sein Girokonto ausrollt? Alles, was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie in dem folgenden Artikel: Trade Republic nimmt diese Änderungen vor - Das müssen Kunden jetzt wissen

An weiteren spannenden Finanz-News und exklusiven Aktien-Auswertungen interessiert? Dann melden Sie sich hier für den kostenlosen BÖRSE ONLINE Outperformance Newsletter an

Lesen Sie auch:

Analysten lieben diese Aktien – Hier gibt es bis zu 87% Kurspotenzial

Oder:

Deutsche Bank verrät: So hoch steigt der DAX im Jahr 2025 und diese Aktien lohnen sich am meisten