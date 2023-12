Nicht nur immer mehr Menschen sichern sich ein hochverzinstes Tagesgeld, sondern sparen auch langfristig in ETFs. Wer beides tun möchte, ist hauptsächlich bei den Neobrokern in Deutschland gut aufgehoben, denn diese bieten Anlegern alle Möglichkeiten.

Die Neobroker haben die Finanzlandschaft in Deutschland revolutioniert – nicht nur was günstige Anlagemöglichkeiten für Investoren angeht, sondern auch rund um das Thema Tagesgeld. So war es ursprünglich Trade Republic, die mit ihrem 2,0 Prozent Zinsen Angebot die Tagesgeld-Schlacht in Deutschland lostraten. Doch inzwischen sind auch andere Anbieter nachgezogen.

Daher stellt sich die Frage: Welcher Neobroker ist der Beste, wenn man Tagesgeld Zinsen kassieren und gleichzeitig seine ETF-Sparpläne ausführen möchte?

Trade Republic, Scalable & Co: Hier geht Tagesgeld Zinsen kassieren und ETF-Sparpläne ausführen am besten

Dazu lohnt sich ein Blick auf die Neobroker, die aktuell ein verzinstes Verrechnungskonto anbieten:

BUX Zero (Tagesgeld Zinsen: 2,75 Prozent / Kostenlose ETF-Sparpläne: 200)

Erster Anbieter isst dabei der Neobroker BUX Zero, der seinen Kunden 2,75 Prozent Zinsen für das nicht investierte Kapital anbietet. Gleichzeitig gibt es hier auch rund 200 kostenlose ETF-Sparpläne.

Damit fällt BUX allerdings sowohl, was Zinsen als auch Sparpläne angeht ans Ende dieses Rankings, denn andere Anbieter bieten aktuell wesentlich bessere Konditionen:

Scalable Capital (Tagesgeld Zinsen: 2,60 bis 4,10 Prozent / Kostenlose ETF-Sparpläne: 2500+)

So bietet etwa der Neobroker Scalable Capital mehr als 2500 kostenlose ETF-Sparpläne für Kunden sowie 4,1 Prozent Zinsen für Neukunden für die ersten vier Monate. Danach fällt die Verzinsung auf immer noch attraktive 2,6 Prozent.

Allerdings müssen Anleger dafür Kunden des Scalable Flatrate-Modells Prime+ für 4,99 Euro im Monat sein, welches unter anderem den gebührenfreien Handel ab 250 Euro Ordervolumen ermöglicht.

Trade Republic (Tagesgeld Zinsen: 4,00 Prozent / Kostenlose ETF-Sparpläne: 2400)

Ebenfalls interessant ist übrigens das Angebot von Trade Republic. Hier erhalten sowohl Neu- als auch Bestandskunden ohne irgendwelche Voraussetzungen 4,0 Prozent Zinsen auf das Verrechnungskonto. Hinzu können rund 2400 ETFs kostenlos bespart werden.

Da bei Trade Reublic keine zusätzlichen Kosten anfallen und das Angebot auch nicht temporär ist, ist dieser Neobroker der Beste, wenn es darum geht Tagesgeld Zinsen zu kassieren und gleichzeitig einen ETF zu besparen.

