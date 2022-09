18 000 Teilnehmer kämpfen seit Montag um den Jaguar. „Cop 991“ sicherte sich das erste iPhone 13

Die Anfangsphase des Börsenspiels „Trader 2022“ hatte es in sich. Der Schock über das Ende der russischen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 schickte den DAX am Montag auf Talfahrt.

In den USA war Feiertag und die Börsen in New York blieben zu. Trotzdem konnten sich US-Aktien an die Spitze der Rangliste der meist gehandelten Werte setzen. Möglich macht das die Börse Stuttgart. Dort sind über 4000 Aktien gelistet, unter anderem auch die großen Tech-Werte aus den USA.

Big Tech knapp vor Porsche

So verwundert es nicht, dass Apple, Tesla und Amazon aktuell die Rangliste der meistgehandelten Aktien anführen können. Dicht dahinter folgt der erste deutsche Wert, die Porsche Automobil Holding. Im Hinblick auf den bald anstehenden Börsengang der Sportwagensparte von VW griffen die Teilnehmer beherzt zu.

Anmeldung weiterhin möglich

Das Börsenspiel stößt auch in diesem Jahr auf reges Interesse bei Privatanlegern. Mehr als 18 000 Teilnehmer hatten sich zum Spielstart angemeldet. Und für Nachzügler ist es noch nicht zu spät. Auch wer sich jetzt erst zum Mitspielen entschließt, hat noch gute Chancen, den Hautpreis, einen Jaguar F-PACE Plug-in-Hybrid im Wert von mehr als 80 000 Euro, oder einen der Wochenpreise — jeweils 2222 Euro — abzuräumen. Zudem werden unter allen Teilnehmern — unabhängig vom Spielerfolg — noch acht iPhones 13 von Apple verlost. Das erste der begehrten Smartphones gewann „Cop 991“ alias Silas K. aus Wannweil.

Im Bereich der Zertifikate und Optionsscheine waren neben Papieren auf den DAX vor allem Produkte auf den Goldpreis und den Ölpreis der Nordseesorte Brent gesucht. Insbesondere weckte ein Best-Turbo-Optionsschein Put auf den Goldpreis (WKN: SN8W1D) das Interesse der Teilnehmer. Bei diesem Produkt profitieren Anleger von fallenden Kursen des Edelmetalls. Das aktuell meistgehandelte Hebelprodukt war zum Auftakt jedoch ein Best-Turbo-Optionsschein Put auf den DAX (WKN: SN9PBK).



Mit Öl-Puts zum Erfolg

Die aktuelle Führungsriege setzte aber weder auf Veränderungen des Goldpreises noch auf den DAX-40. Es war der Rückgang des Ölpreises, von dem die Teilnehmer auf den vorderen Plätzen profitierten. Dabei wurde am Montag der starke Anstieg im Tagesverlauf genutzt, um auf fallende Kurse zu setzen.

Ein solches Produkt machte sich auch der aktuell Führende des Börsenspiels „olumo“ zunutze. Er erwarb am späten Montagnachmittag einen BEST Put-Turbo-Optionsschein auf Brent-Öl (WKN: SN9M8X), der seinen Wert über Nacht mehr als verdoppelte. Verfolgt wird er von „Omega“ und „NicFe“, welche sich nur wenige Tausend Euro hinter ihm befinden.



Wer angelt sich den Wochenpreis?

Man darf gespannt sein, ob die Führenden der Anfangsphase auch am Ende der Woche noch vorne mitwirken werden. Schließlich geht es um 2222 Euro Wochengewinn. Das Börsenspiel „Trader“ findet in diesem Jahr bereits zum 20. Mal in Folge statt. BÖRSE ONLINE war von Anfang an als Medienpartner mit von der Partie.