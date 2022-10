Halbzeit ohne Pause. Das Auf und Ab der Märkte, insbesondere beim Goldpreis, antizipierte „Belilimo“ am besten und gewann 2222 Euro.

Ganze 6,4 Prozent verlor der DAX im abgelaufenen Monat. Das war der schwächste September seit der Finanzkrise 2008/09. Und auch der Start in den Oktober sah zunächst nicht so positiv aus. Der Handel startete am Montagmorgen das erste Mal seit November 2020 unter der 12 000-Punkte-Marke.

Nach dem schwachen Start konnte der DAX jedoch sukzessive Boden gutmachen — vor allem auch, weil sich die großen US-Indizes freundlich präsentierten. Aber nicht nur Aktien konnten von der Kauflaune der Investoren profitieren. Die Feinunze Gold sprang wieder auf über 1700 US-Dollar. Sehr stark gewann auch der Silberpreis hinzu, hier ging es von 19 auf fast 21 Dollar pro Feinunze.

Im Kampf um den Wochensieg ging es genauso wild zu wie im DAX und an den Rohstoffmärkten. Fast täglich wechselten sich die Teilnehmer auf den vorderen Rängen ab. Am Ende war es „Belilimo“, der sich gegenüber der Konkurrenz durchsetzen konnte. Er setzt neben Turbo Optionsscheinen im Börsenspiel auch auf Einzelaktien. Seine Investments in Lufthansa, Nike und Carnival liegen alle im Plus.

Entscheidend für den Erfolg war jedoch seine Handelsstrategie auf den Goldpreis. Obwohl er am Montag vergangene Woche sein Depot auf 100 000 Euro zurücksetzte, lag er am Mittwoch bereits bei über 300 000 Euro. Dieser Sprung sorgte nicht nur für den mit 2222 Euro dotierten Wochensieg, „Belilimo“ war zudem in der Lage, sich in der Gesamtrangliste auf Platz 33 vorzukämpfen.

iPhone geht nach Leverkusen

Das nächste unabhängig vom Spielgeschick verloste iPhone 13 von Apple gewann Dorothea S. aus Leverkusen. Für sie lief es in den ersten Wochen gut. Dann jedoch verließ sie das Glück. Sie musste ein Knock-out-Ereignis hinnehmen und ihr Depot auf den Startwert von 100 000 Euro zurücksetzen. Danach änderte sie ihre Taktik. Inzwischen konnte sie ihren Depotwert wieder auf 172 000 Euro steigern.