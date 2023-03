Der neue Vorstand des Markenartiklers wird das Tempo des Umbaus beschleunigen. Davon kann der Kurs profitieren, der Call hebelt

Einen vollständigen Schutz vor Inflation gibt es nicht. Der in Großbritannien ansässige Konsumgüterriese konnte 2022 allerdings zeigen, dass die Folgen aufgefangen werden können. Der Konzern steigerte die bereinigten Erlöse um neun Prozent. Ein großer Teil des Zuwachses beruht auf Preiserhöhungen. Inflation und hohe Rohstoffkosten konnten an die Kunden weitergereicht werden.

Dabei können auch tiefere Einschnitte beim Portfolio der Marge helfen. Die Strategie, mit weniger mehr zu erreichen, hat einen angenehmen Nebeneffekt. Werden Marken oder ganze Bereiche verkauft, können die freien Mittel an die Aktionäre fließen. Höhere Dividenden und Aktienrückkäufe stützen die Kurse. Seit Monaten tendiert die Aktie im engen Seitwärtstrend zwischen 45 Euro und 49 Euro. Sie ist reif für einen Ausbruch. Der klassische Call hebelt mit dem 4,9-Fachen.

Um welchen Konzern es sich handelt und wie viel Geld Anleger verdienen können, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Big Oil mit Nachholbedarf

Mittelfristig könnte die Nachfrage nach Öl das Angebot übersteigen. Die Suche nach neuen Vorkommen wird intensiver. Vor allem Dienstleister profitieren (S.24)

Eleganter Auftritt in allen Lagen

Die Branche der hochpreisigen und exklusiven Marken glänzt in herausfordernden Zeiten mit Krisenresistenz. Selbst die Inflation treibt die Geschäfte, die Kurse ziehen an (S.26)

Die Stockpicks der Profis

Mit Spannung werden alljährlich die Empfehlungen der Expertenrunde des US-Anlegermagazins Barron's erwartet. Hier der sechste Teil (S.28)

Der nächste Dämpfer

Turbulenzen bei der Kryptobank Silvergate Capital und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen lasten auf dem Kryptomarkt (S.32)

Cash ziehen im Beyoncé-Stil

Je mehr Gebühren Banken im Standardsegment erfinden, desto mehr lohnen sich ihre Premiumangebote. Sie bieten Extras und können Kosten senken (S.36)

