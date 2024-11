Shortseller wetten aktuell erheblich gegen bekannte deutsche Aktien. Irren sie, winken Anlegern große Kurssprünge: sicher – seriös – hochlukrativ!



Die TUI-Aktie war in den vergangenen Jahren kein Out-performer. Corona-Pandemie, Sicherheitsbedenken im Roten und östlichen Mittelmeer, Inflation – die Belastungsfaktoren für die Papiere von Europas größtem Reiseveranstalter waren vielfältig. Kein Wunder also, dass der Titel lange zu den am stärksten leerverkauften deutschen Werten zählte. Zeitweise war die Shortquote auf einen zweistelligen Prozentsatz der ausstehenden Aktien gestiegen.

Dass die Papiere – trotz des jüngsten Rücksetzers – aktuell fast 40 Prozent über dem Verlaufstief von Anfang August notieren, hat aber auch mit den erheblichen Wetten der Shortseller gegen die Hannoveraner zu tun. Denn dreht der Kurs, müssen sie irgendwann die zuvor verliehenen Aktien zurückkaufen, um ihre Verluste zu begrenzen, was wiederum zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugt. Zu beobachten war dieses Phänomen insbesondere im Oktober.

Heute ist die TUI mit einer Leerverkaufsquote von unter vier Prozent nicht einmal mehr unter den zehn am stärksten geshorteten deutschen Aktien. Wie aus den Daten des „Bundesanzeigers“ hervorgeht, haben die auf fallende Kurse wettenden Investoren aktuell vor allem den Kochboxenversender HelloFresh und das Modelabel Hugo Boss im Visier.



€uro am Sonntag hat die deutschen Top-Ten-Aktien mit der höchsten Leerverkaufsquote unter die Lupe genommen und zeigt, wo Kursexplosionen schlummern könnten. Lesen Sie alles darüber ab S.24 in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – DER Finanzzeitung mit dem MEHR zum Wochenende – aber nur für Digitalabonnenten.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Triumphales Zeichen der Stärke

Dieser Chipentwickler begeistert mit seinen Quartalsergebnissen. Beim Ausblick erhofften sich Optimisten teils noch mehr, die neue Chipgeneration belastet zunächst die Marge (S.6)



Wappenhalle für Wirecard

Am Freitag beginnt der große Anleger- Musterprozess im Fall Wirecard. Es geht darum, zivilrechtliche Ansprüche von Tausenden von Aktionären zu klären (S.8)



Neue Schuldenkrise im Anmarsch?

Das Ökonomen-Barometer sinkt weiter. Volkswirte sehen Frankreich noch vor den USA und Italien als größten Risikofaktor für Finanzstabilität. Bankaktien gefährdet (S.24)



Diese Aktien sind jetzt noch günstig

Die Märkte, speziell in den USA, laufen aktuell von einem Rekordhoch zum nächsten. Doch für viele Anleger ist das nur zum Teil eine Freude, denn es stellt sich bei überall steigenden Bewertungen die Frage: Wo kann man jetzt eigentlich noch investieren? (S.18)



Wenn die dunkle Seite zuschlägt

Der Vormarsch der künstlichen Intelligenz bietet auch Hackern aus dem Darknet immer mehr Angriffsfläche. Dagegen hilft nur ein konsequenter Ausbau der Cybersicherheit. Das Marktvolumen könnte sich mittelfristig verzehnfachen (S.42)

€uro am Sonntag Aktionsabo

Jeden Samstag ab 18 Uhr erhalten Digitalabonnenten ein zusätzliches Update mit relevanten Aktualisierungen und Ergänzungen nach Redaktionsschluss der Ausgabe, mit den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse und als exklusiven Service eine Übersicht der meistgehandelten Derivate der Woche.

Lesen Sie €uro am Sonntag inklusive Update jetzt im digitalen Aktionsabo.

Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für nur 9,90 Euro.



Zum Aktionsabo mit dem MEHR am Wochenende