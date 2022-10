Der AKTIONÄRSTAG findet dieses Jahr nach längerer Pause wieder als Präsenzveranstaltung statt. Nutzen Sie diese Möglichkeit und treffen Sie unsere BÖRSE ONLINE Experten persönlich in Kulmbach.

Save the Date! Am Samstag, den 05. November 2022 ab 09:00 Uhr öffnen sich die Tore zum 5. AKTIONÄRSTAG in Kulmbach. Es erwarten Sie ein umfangreiches Vortragsprogramm und interessante Gesprächsrunden. Unsere Experten von BÖRSE ONLINE Frank Pöpsel (Geschäftsführender Chefredakteur), Jens Castner (Chefredakteur) und Lars Winter (Stellv. Chefredakteur) werden auch vor Ort sein und das Vortragsprogramm mitgestalten.

Frank Pöpsel und Jens Castner geben zusammen mit Leon Müller (Chefredakteur DER AKTIONÄR, einfach börse, AKTIONÄR TV) den Auftakt zum AKTIONÄRSTAG: Um 9:30 Uhr führen sie eine gemeinsame Gesprächsrunde zum Thema „Schwacher Markt, ungewisse Zeiten – Welche Chancen bietet 2023?“. Weitere spannende Vorträge erwarten Sie im Anschluss daran.

Hier können Sie sich das gesamte Programm vom AKTIONÄRSTAG 2022 ansehen.

Vor einer Woche hat sich Lars Winter in den Ring zum Depot Champ 2022 begeben. Sein Ziel ist es, innerhalb von drei Monaten die größte Performance zu erzielen und somit Depot Champ 2022 zu werden. Mit seinen Mitspielern und Konkurrenten Alfred Maydorn (Autor maydornreport) und Martin Weiß (Stellv. Chefredakteur DER AKTIONÄR) wird er in der Gesprächsrunde „So handeln Depot Champs“ eventuell das ein oder andere Trading-Geheimnis für Sie lüften. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen.

Sie haben außerdem die Möglichkeit PREMIUM-Gast zu sein und sich beim gemeinsamen Abendessen am Vortag mit den Sprechern persönlich auszutauschen. Um einen kleinen Rahmen zu wahren, ist die Teilnehmerzahl für das "Meet, Greet & Eat"-Paket begrenzt. Zögern Sie also nicht. Als Abonnent von BÖRSE ONLINE erhalten Sie im Übrigen einen Rabatt in Höhe von 25 % auf das Premium-Ticket.

Mehr zum Meet, Greet & Eat-Paket

Verpassen Sie nicht Ihren Tag mit den Börsen-Experten und melden Sie sich gleich zum Aktionärstag Anfang November an. Die Teilnahme ist kostenfrei und die Plätze sind limitiert.